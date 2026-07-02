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Jueves, 2 de julio de 2026

Quilmes celebrará el Día del Historiador con una jornada de homenajes, libros y música en vivo

La actividad conmemorará los 86 años de la fundación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes y la participación será libre y gratuita.

Redacción FMQ
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En el marco del Día del Historiador, la Junta de Estudios Históricos de Quilmes (JEHQ) y la Agrupación de Historiadores Los Quilmeros organizarán una jornada especial para reconocer el trabajo de quienes preservan la memoria local y difunden la historia del distrito.

El encuentro, denominado "Hicieron Historia en Quilmes", se realizará este domingo 12 de julio, de 11 a 13, en el Centro Cultural Hilda Perata, ubicado en Larrea 1355, Quilmes Oeste, con entrada libre y gratuita.

La actividad conmemorará los 86 años de la fundación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes y los 10 años de su reconstitución, además de celebrar los 15 años de trayectoria de la Agrupación Los Quilmeros.

Durante la jornada se rendirá homenaje a la JEHQ mediante la proyección de un video institucional, una reseña histórica y la entrega de diplomas a integrantes históricos de la entidad. También se realizará un repaso por los 15 años de labor de Los Quilmeros, acompañado por una exhibición y venta de publicaciones de la agrupación.

Uno de los momentos centrales será la presentación del libro "Memorias de la V Jornada de Historia Regional 'El Antiguo Pago de la Magdalena'", oportunidad en la que se entregarán ejemplares dedicados a sus autores.

Además, se desarrollará un reconocimiento a historiadores de Quilmes con la proyección de un video homenaje y la entrega de diplomas a sus familiares. La programación incluirá música en vivo, una feria de libros de autores quilmeños y un ágape de cierre para compartir entre los asistentes.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca "reconocer a quienes sostuvieron y sostienen la historia de Quilmes desde la investigación y la pasión colectiva", poniendo en valor el trabajo de quienes contribuyen a preservar el patrimonio histórico y cultural del distrito.

Programa

  • Homenaje a la Junta de Estudios Históricos de Quilmes: proyección de un video institucional, reseña histórica y entrega de diplomas a integrantes históricos.

  • Presentación de la Agrupación Los Quilmeros: recorrido por sus 15 años de trayectoria y exhibición y venta de libros.

  • Presentación del libro Memorias de la V Jornada de Historia Regional "El Antiguo Pago de la Magdalena", con entrega de ejemplares dedicados a sus autores.

  • Homenaje a historiadores de Quilmes: proyección de un video de reconocimiento y entrega de diplomas a familiares.

  • Música en vivo.

  • Feria de Libros de Quilmes: venta de títulos de autores locales. Quienes deseen participar podrán contactarse previamente con la organización.

  • Cierre con un sencillo ágape para compartir entre los asistentes.

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