Quilmes celebrará el Día del Historiador con una jornada de homenajes, libros y música en vivo

En el marco del Día del Historiador, la Junta de Estudios Históricos de Quilmes (JEHQ) y la Agrupación de Historiadores Los Quilmeros organizarán una jornada especial para reconocer el trabajo de quienes preservan la memoria local y difunden la historia del distrito.



El encuentro, denominado "Hicieron Historia en Quilmes", se realizará este domingo 12 de julio, de 11 a 13, en el Centro Cultural Hilda Perata, ubicado en Larrea 1355, Quilmes Oeste, con entrada libre y gratuita.

La actividad conmemorará los 86 años de la fundación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes y los 10 años de su reconstitución, además de celebrar los 15 años de trayectoria de la Agrupación Los Quilmeros.

Durante la jornada se rendirá homenaje a la JEHQ mediante la proyección de un video institucional, una reseña histórica y la entrega de diplomas a integrantes históricos de la entidad. También se realizará un repaso por los 15 años de labor de Los Quilmeros, acompañado por una exhibición y venta de publicaciones de la agrupación.

Uno de los momentos centrales será la presentación del libro "Memorias de la V Jornada de Historia Regional 'El Antiguo Pago de la Magdalena'", oportunidad en la que se entregarán ejemplares dedicados a sus autores.

Además, se desarrollará un reconocimiento a historiadores de Quilmes con la proyección de un video homenaje y la entrega de diplomas a sus familiares. La programación incluirá música en vivo, una feria de libros de autores quilmeños y un ágape de cierre para compartir entre los asistentes.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca "reconocer a quienes sostuvieron y sostienen la historia de Quilmes desde la investigación y la pasión colectiva", poniendo en valor el trabajo de quienes contribuyen a preservar el patrimonio histórico y cultural del distrito.

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