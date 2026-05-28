Falleció Roberto Negri, referente de la historia quilmeña y custodio del legado sanmartiniano

Con profundo pesar, la comunidad histórica y los excombatientes despidieron a Roberto Negri, historiador, Veterano de Guerra y referente cultural, quien falleció este martes. Sus restos fueron cremados en una ceremonia con honores realizada en el cementerio de Ezpeleta.

Negri tuvo una destacada trayectoria vinculada a la preservación de la memoria histórica y al trabajo institucional. En 2022 se desempeñó como tesorero de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes y, años más tarde, asumió la coordinación general de la entidad durante 2025.

Además, desarrolló una importante labor internacional como curador y conservador del Museo del General San Martín en Boulogne-Sur-Mer, Francia, donde custodió y difundió el legado del Libertador.

Desde la Junta de Estudios Históricos de Quilmes expresaron su dolor por la pérdida y destacaron tanto su trayectoria profesional como sus valores humanos.

"Roberto fue Suboficial Mayor Retirado, Veterano de Guerra, Encargado del Ejército y Conservador del Museo del Gral. San Martín en Francia. Pero más allá de todo cargo y título, fue fundamentalmente una gran persona, colega y amigo. Enviamos un cálido abrazo a sus familiares en estos tristes momentos", señalaron en un comunicado.