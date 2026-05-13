Condenaron en Quilmes a un joven por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

La Justicia de Quilmes condenó a un joven de 21 años a 3 años y 10 meses de prisión por el delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El acusado, identificado como Franco Demián Balmaceda, había llegado al juicio en libertad, pero tras conocerse la sentencia fue detenido de inmediato para comenzar a cumplir la pena.

De acuerdo con la investigación impulsada por la fiscalía, durante un allanamiento realizado el 12 de junio de 2024 en la vivienda del condenado se secuestraron 225 archivos multimedia vinculados a material de abuso sexual infantil.

Los investigadores señalaron que el contenido fue hallado en un teléfono celular y en una tablet, organizados en carpetas digitales que presuntamente estaban destinadas a su distribución a través de plataformas de mensajería y redes sociales, entre ellas Telegram y X, anteriormente conocida como Twitter.

Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que las pruebas recolectadas permitieron acreditar tanto la tenencia como la circulación del material ilícito. Tras el veredicto condenatorio, el tribunal ordenó la inmediata detención del joven, quien quedó alojado a disposición del Servicio Penitenciario Bonaerense.