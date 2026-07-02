Shakira hace historia con "Dai Dai": el éxito mundialista llegó al número 1 del mundo

Shakira atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Mientras continúa con su gira "Las mujeres ya no lloran" por América del Norte y mantiene una fuerte presencia durante el Mundial 2026, la cantante consiguió un nuevo hito: "Dai Dai" se convirtió en la canción más escuchada del planeta y alcanzó el primer lugar del Top 50 Global de Spotify.

"Dai Dai" conquistó el ranking global de Spotify

El tema mundialista logró ubicarse en el puesto número 1 del Top 50 Global de Spotify, con 4.215.628 reproducciones registradas durante la última semana.

Gracias a ese desempeño, la canción superó a grandes éxitos internacionales como "Billie Jean" de Michael Jackson, "Beauty and a Beat" de Justin Bieber junto a Nicki Minaj, "hate that i made you love me" de Ariana Grande y "SWIM" de BTS.

Este nuevo récord confirma el enorme impacto que tuvo el sencillo desde su lanzamiento y consolida a Shakira como una de las artistas con mayor alcance a nivel global.

Así celebró Shakira el nuevo récord

Luego de conocerse la noticia, la cantante compartió su felicidad con sus seguidores a través de las redes sociales.

En un video, se la pudo ver en una habitación decorada con globos dorados, celebrando el importante logro junto a su equipo.

La artista aprovechó ese momento para agradecer el apoyo que recibió desde el lanzamiento de la canción.

"Quiero agradecerles a todos mis fans que han estado empujando muchísimo desde el primer día que salió Dai Dai para que esta canción llegara al número uno. Se los debo a ustedes y solo a ustedes", expresó.

También manifestó la emoción que le generó alcanzar la cima del ranking mundial.

"No saben lo que me emociona, lo felices que estamos todos aquí, celebrando este número 1. Hemos trabajado muchísimo, muy duro, para conseguirle", aseguró.

Un agradecimiento especial para sus fanáticos

En el mismo mensaje, Shakira destacó que el éxito no hubiera sido posible sin el compromiso de quienes la acompañan alrededor del mundo.

"Ustedes han sido los verdaderos protagonistas, los que realmente han trabajado en cada rincón del planeta para darnos esta satisfacción. Gracias, los quiero tanto, tanto, tanto y les debo todo", concluyó.

Las palabras de la colombiana reflejaron el fuerte vínculo que mantiene con su comunidad de seguidores, quienes impulsaron la difusión de "Dai Dai" desde su estreno.

Mucho más que una canción del Mundial

Además de su éxito en las plataformas digitales, "Dai Dai" también tiene un importante objetivo solidario.

Meses atrás, Shakira anunció que todas las regalías generadas por la canción serán destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para financiar proyectos educativos destinados a niños de comunidades vulnerables.

Un presente inmejorable para Shakira

Con una gira internacional en marcha, una destacada participación en el Mundial 2026 y ahora el liderazgo absoluto en Spotify, Shakira suma un nuevo capítulo a una carrera repleta de récords.

El fenómeno de "Dai Dai" no solo confirma su vigencia artística, sino también el enorme respaldo de millones de fanáticos que continúan acompañándola en cada lanzamiento.