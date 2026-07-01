Así sería la impactante boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un castillo dentro del Madison Square Garden

La expectativa por el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce volvió a crecer en las últimas horas luego de que trascendieran nuevos detalles sobre la supuesta celebración que tendría lugar en el Madison Square Garden de Nueva York.

Según publicaron medios estadounidenses, la pareja apostaría por una ceremonia inspirada en un auténtico cuento de hadas, con una escenografía que incluiría un enorme castillo construido especialmente dentro del estadio.

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la información, los movimientos registrados en el emblemático recinto alimentaron las versiones sobre una celebración sin precedentes.

El castillo que sería el gran protagonista de la ceremonia

De acuerdo con un informe publicado por Page Six, parte de la decoración ya comenzó a llegar al estadio y entre los elementos descargados aparecieron grandes barandales blancos que, según las versiones, formarían parte de un gigantesco castillo.

El sitio también indicó que la estructura sería montada dentro de un jardín especialmente diseñado para la ocasión, recreando una ambientación romántica que recordaría a los cuentos clásicos.

Por su parte, TMZ aseguró que gran parte del espacio fue cubierta con enormes telas para impedir que se conozcan detalles del montaje antes del evento.

Un detalle que disparó aún más los rumores

Las especulaciones crecieron todavía más cuando Page Six difundió imágenes de una alfombra roja instalada en el acceso VIP del estadio.

Pocos minutos después, la alfombra fue retirada, aunque un empleado del lugar confirmó que estaba destinada a una "boda", aclarando que todavía no era el momento de colocarla definitivamente.

Ese episodio reforzó las versiones que apuntan a que el enlace tendría lugar el próximo 3 de julio, aunque hasta el momento la pareja mantiene absoluto silencio.

Una temática inspirada en el compromiso de la pareja

Otro de los detalles que llamó la atención fue la supuesta temática elegida para la celebración.

Cuando se conocieron las imágenes del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, el escenario donde el jugador de la NFL le propuso matrimonio se destacó por su decoración repleta de flores blancas y tonos rosados.

Ahora, distintos indicios apuntan a que la boda buscaría recrear esa misma atmósfera.

Según Page Six, varias de las cajas que ingresaron al recinto llevan la inscripción "Garden Party", un dato que alimentó las versiones sobre una ambientación centrada en jardines, flores y una estética romántica.

Máxima privacidad y un fuerte operativo de seguridad

Las medidas de seguridad también se convirtieron en uno de los temas más comentados alrededor del supuesto casamiento.

De acuerdo con TMZ, además del Madison Square Garden, la organización alquiló un espacio sin ventanas que podría transformarse completamente para ofrecer una experiencia inmersiva a los invitados.

El portal también informó que existe un importante operativo de seguridad en los alrededores del estadio y que el personal involucrado en los preparativos tiene prohibido utilizar teléfonos celulares durante el montaje del evento.

Estas restricciones buscarían evitar filtraciones sobre uno de los casamientos más esperados del mundo del espectáculo.

¿Por qué elegir un estadio para una boda?

Aunque la idea de celebrar una boda dentro de un estadio puede parecer poco habitual, distintos medios estadounidenses sostienen que la elección tendría una explicación lógica.

El Madison Square Garden ofrece múltiples accesos, amplios sectores privados y estrictos protocolos de seguridad, características ideales para un evento de semejante repercusión internacional y para preservar la intimidad de los invitados.

Una pareja que sigue despertando expectativa

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en 2023 y desde entonces se convirtió en una de las relaciones más mediáticas del mundo del entretenimiento y el deporte.

Tras comprometerse en agosto del año pasado, cada movimiento de la pareja genera una enorme repercusión entre los fanáticos. Aunque la información sobre el supuesto casamiento todavía no fue confirmada oficialmente, los preparativos detectados en el Madison Square Garden mantienen viva la expectativa por una celebración que, de concretarse, promete ser una de las bodas más impactantes de los últimos años.