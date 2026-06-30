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Maggie Cullen presenta el videoclip de "Corazonada" junto a Kevin Johansen

La cantora argentina lanzó el video de una de las colaboraciones más especiales de su reciente álbum "Décimas", con Kevin Johansen como invitado y Popi Spatocco en la producción.

Cecilia Andrea Bello
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Maggie Cullen continúa consolidándose como una de las voces más destacadas del folklore argentino contemporáneo y presentó el videoclip de "Corazonada", la canción que comparte junto a Kevin Johansen y que forma parte de su reciente álbum Décimas.

La artista describió la experiencia de trabajar con Johansen como "muy diferente y enriquecedora" y recordó que el deseo de compartir una canción con él nació después de escucharlo en vivo por primera vez.

"Tenía cierta intriga de qué pasaría con nuestras voces juntas en una canción", contó Maggie.

&nbsp;La artista estrenó el videoclip de "Corazonada", una emotiva colaboración junto a Kevin Johansen&nbsp;
 La artista estrenó el videoclip de "Corazonada", una emotiva colaboración junto a Kevin Johansen 

La colaboración tomó forma cuando, al pensar en invitados para Décimas, volvió a escribirle a Johansen. El músico aceptó con entusiasmo y además le mostró una canción que había comenzado a componer y que, según él, necesitaba la voz de Maggie para completar su esencia.

"Nos juntamos en su casa, mates de por medio, a compartir, cantar e imaginar por dónde iría esta música nueva", recordó la cantante.

La grabación de "Corazonada" se realizó junto a Popi Spatocco, productor de Décimas y reconocido por haber sido pianista, arreglador y director musical de Mercedes Sosa durante 22 años.

"Entramos al estudio sin la canción completamente terminada, algo para mí casi inconcebible. Kevin me dijo que el estudio también tiene su magia. Y así fue: con el paso de la tarde, la forma y el corazón fueron apareciendo", expresó Cullen.

El videoclip, filmado meses después, busca reflejar la sencillez y la profundidad del mensaje de la canción a través de una propuesta visual íntima.

Un gran presente para Maggie Cullen 

Maggie atraviesa un gran presente profesional. Este año obtuvo su tercer Premio Gardel, al consagrarse con Décimas como Mejor Álbum Artista de Folklore. 

Además, la cantante, viene de realizar una gira con localidades agotadas por Argentina, Chile y Uruguay y en octubre llevará su música a Europa, con conciertos en Suiza, Suecia, Barcelona, Madrid, Málaga, Tenerife, Palma de Mallorca y Turín.

Mirá el nuevo videoclip de Maggie Cullen junto a Kevin Johansen "Corazonada"

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