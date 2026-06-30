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Florian presentará una nueva edición de "Actos de Gentileza" con un show gratis en Buenos Aires

El cantautor se subirá al escenario de C Art Media el próximo 8 de julio para ofrecer una nueva entrega de su exitoso ciclo, donde fusiona tango, folklore, rock, indie y pop junto a invitados especiales.

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Florian anunció una nueva edición de "Actos de Gentileza", el ciclo musical que lo tiene como anfitrión y que llegará el próximo 8 de julio a C Art Media. El encuentro será con entrada gratuita, con tickets disponibles a través de Passline.

La propuesta se diferencia del formato tradicional de recital. En cada edición, el artista reúne a músicos y colegas para reinterpretar clásicos de la música argentina y recorrer su propio repertorio en versiones que combinan el tango y el folklore con el rock, el indie y el pop.

Florian presentará una nueva edición de "Actos de Gentileza" con un show gratis en Buenos Aires

El show llega después de un gran presente para Florian, quien viene de agotar funciones en distintas salas de Buenos Aires y cerrar una presentación con localidades agotadas en Ciudad Cultural Konex. Además, será su segunda actuación en C Art Media, escenario donde anteriormente compartió encuentros con figuras como Fito Páez, Emmanuel Horvilleur y Daniela Spalla.

El ciclo nació a partir del universo creativo de su álbum Actos de Gentileza, un trabajo que contó con colaboraciones de Santiago Motorizado, Feli Colina, Cucuza Castiello y La Valenti, entre otros artistas, y que consolidó la identidad musical del cantautor.

Florian presentará una nueva edición de "Actos de Gentileza" con un show gratis en Buenos Aires

Actualmente, Florian trabaja en su cuarto disco de estudio, por lo que el concierto del 8 de julio también será una oportunidad para anticipar el presente creativo de uno de los artistas emergentes con mayor proyección de la escena argentina.

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