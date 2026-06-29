Ricardo Arjona encara la recta final de su histórica residencia en Buenos Aires: estas son las últimas seis fechas

Ricardo Arjona transita los últimos capítulos de una residencia histórica en Argentina. Luego de convocar a miles de fanáticos durante mayo y junio, el artista se prepara para ofrecer las seis funciones finales de "Lo Que El Seco No Dijo" en el Movistar Arena, onde se convertirá en el primer artista en realizar 20 conciertos en ese recinto.

Las próximas presentaciones serán los días 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio, y representan la última oportunidad para disfrutar de uno de los espectáculos internacionales más convocantes del año. Las entradas continúan disponibles para estas funciones.

Ricardo Arjona se prepara para las últimas seis funciones de su histórica residencia en el Movistar Arena

Un récord histórico en el Movistar Arena

Con esta residencia, Arjona alcanzará un nuevo hito en su estrecha relación con el público argentino. Tras vender más de 280.000 entradas, el músico se convertirá en el único artista en realizar 20 shows en el Movistar Arena de Villa Crespo.

El logro llega después de haber agotado 14 funciones consecutivas, una convocatoria que obligó a sumar estas seis fechas finales para responder a la demanda del público.

Con 20 shows, Arjona marcará un récord sin precedentes en el Movistar Arena de Buenos Aires

Una producción de gran escala

Cada concierto de "Lo Que El Seco No Dijo" implica un importante despliegue técnico y humano. Más de 300 personas trabajan diariamente para llevar adelante el espectáculo, que requiere el traslado de la producción en 20 camiones.

La puesta incluye más de 300 metros de pantallas LED, una escenografía diseñada especialmente para la gira, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, además de máquinas de humo y confeti que acompañan cada presentación. A esto se suman más de 150 técnicos locales, responsables del montaje y funcionamiento de una de las producciones más ambiciosas que recibió el país en los últimos años.

Las fechas del 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio cerrarán una residencia histórica con más de 280 mil entradas vendidas

Más de tres décadas junto al público argentino

La historia entre Ricardo Arjona y Argentina comenzó en 1994 y, desde entonces, no dejó de sumar capítulos memorables. A lo largo de más de 30 años, el cantante protagonizó 34 funciones en el Luna Park, 8 conciertos en GEBA, 6 estadios Boca Juniors, 5 estadios Vélez Sarsfield, una residencia de 8 Movistar Arena en 2022 y ahora esta histórica serie de 20 funciones en 2026.

Con las últimas seis fechas por delante, Arjona se prepara para poner el broche de oro a una residencia que ya quedó marcada como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en Argentina.