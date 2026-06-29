Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Ricardo Arjona encara la recta final de su histórica residencia en Buenos Aires: estas son las últimas seis fechas

Tras agotar 14 funciones consecutivas en el Movistar Arena, el cantante guatemalteco se prepara para cerrar una residencia récord con seis conciertos más. Las últimas localidades ya están a la venta para los shows de julio.

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Ricardo Arjona transita los últimos capítulos de una residencia histórica en Argentina. Luego de convocar a miles de fanáticos durante mayo y junio, el artista se prepara para ofrecer las seis funciones finales de "Lo Que El Seco No Dijo" en el Movistar Arena, onde se convertirá en el primer artista en realizar 20 conciertos en ese recinto.

Las próximas presentaciones serán los días 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio, y representan la última oportunidad para disfrutar de uno de los espectáculos internacionales más convocantes del año. Las entradas continúan disponibles para estas funciones.

&nbsp;Ricardo Arjona se prepara para las últimas seis funciones de su histórica residencia en el Movistar Arena&nbsp;
 Ricardo Arjona se prepara para las últimas seis funciones de su histórica residencia en el Movistar Arena 

Un récord histórico en el Movistar Arena

Con esta residencia, Arjona alcanzará un nuevo hito en su estrecha relación con el público argentino. Tras vender más de 280.000 entradas, el músico se convertirá en el único artista en realizar 20 shows en el Movistar Arena de Villa Crespo.

El logro llega después de haber agotado 14 funciones consecutivas, una convocatoria que obligó a sumar estas seis fechas finales para responder a la demanda del público.

&nbsp;Con 20 shows, Arjona marcará un récord sin precedentes en el Movistar Arena de Buenos Aires&nbsp;
 Con 20 shows, Arjona marcará un récord sin precedentes en el Movistar Arena de Buenos Aires 

Una producción de gran escala 

Cada concierto de "Lo Que El Seco No Dijo" implica un importante despliegue técnico y humano. Más de 300 personas trabajan diariamente para llevar adelante el espectáculo, que requiere el traslado de la producción en 20 camiones.

La puesta incluye más de 300 metros de pantallas LED, una escenografía diseñada especialmente para la gira, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, además de máquinas de humo y confeti que acompañan cada presentación. A esto se suman más de 150 técnicos locales, responsables del montaje y funcionamiento de una de las producciones más ambiciosas que recibió el país en los últimos años.

&nbsp;Las fechas del 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio cerrarán una residencia histórica con más de 280 mil entradas vendidas&nbsp;
 Las fechas del 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio cerrarán una residencia histórica con más de 280 mil entradas vendidas 

Más de tres décadas junto al público argentino 

La historia entre Ricardo Arjona y Argentina comenzó en 1994 y, desde entonces, no dejó de sumar capítulos memorables. A lo largo de más de 30 años, el cantante protagonizó 34 funciones en el Luna Park, 8 conciertos en GEBA, 6 estadios Boca Juniors, 5 estadios Vélez Sarsfield, una residencia de 8 Movistar Arena en 2022 y ahora esta histórica serie de 20 funciones en 2026.

Con las últimas seis fechas por delante, Arjona se prepara para poner el broche de oro a una residencia que ya quedó marcada como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en Argentina.

Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

4
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

5
Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."
FARÁNDULA

Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."

Últimas noticias de Ricardo Arjona