La tajante decisión de la mamá de Milo J: "Mientras yo esté en la gestión, Camilo no va a hacer más de dos shows seguidos"

Aldana Ríos, madre y mánager de Milo J, fue una de las invitadas al programa "Música es Todo", de Urbana Play, donde compartió detalles sobre el detrás de escena del crecimiento del cantante.

Durante la entrevista habló de sus referentes como representante artística, recordó quiénes la guiaron cuando dio sus primeros pasos en el mundo del management y dejó una contundente definición sobre los límites que impone para preservar la salud y el equilibrio de Camilo Villarruel, nombre real del músico.

Los referentes que la ayudaron a convertirse en mánager

Consultada sobre las personas que considera sus maestras dentro del management artístico, Aldana no dudó en mencionar a dos mujeres que fueron fundamentales para ella.

La primera fue Majo Riera, madre de Lali Espósito, sobre quien expresó:

"Para mí una referente es la mamá de Lali Espósito (Majo Riera). Siempre supimos que está atrás de la carrera y la piba es impecable. No tenés un quilombo, no hay escándalos. Hay una profesionalidad en la carrera y se la lleva la mamá."

Luego recordó la ayuda que recibió de Liliana Villella, madre de Nicki Nicole, con quien forjó una amistad.

"Después, una amiga personal es Liliana Villella, la mamá de Nicki Nicole. Ella me enseñó mucho. Yo no tenía idea de leer una planilla de liquidación. Lloré un montón de veces a la noche. Una vuelta tuvimos una reunión hasta las tres de la mañana para que me ayude."

Su mirada sobre la industria musical

Durante la charla, Aldana también reflexionó sobre algunas prácticas que, según su experiencia, suelen repetirse dentro del ambiente artístico.

La mánager sostuvo que muchas veces los equipos de trabajo buscan alejar a los artistas de sus vínculos más cercanos para ejercer un mayor control sobre sus carreras.

"Muchas veces la gente de la industria separa al artista de la familia y de sus amigos. Imaginate, ponen a su equipo y a su gente de confianza y te manejan al artista como ellos quieren, según sus conveniencias. No importa si tiene fiebre o no."

La regla inquebrantable que tiene con Milo J

Al cierre de la entrevista, Aldana dejó en claro cuál es el límite que decidió imponer desde el primer momento en que asumió la gestión de la carrera de su hijo.

Con una frase contundente, explicó que prioriza el bienestar del cantante por encima de cualquier compromiso laboral.

"Mientras yo esté en la gestión, Camilo no va a hacer más de dos shows seguidos."

Una filosofía que prioriza el cuidado del artista

Las declaraciones de Aldana Ríos reflejan la manera en que decidió acompañar el crecimiento de Milo J, apostando a una carrera sustentable y poniendo el foco en el bienestar personal del artista.

Además de reconocer el apoyo que recibió de otras madres con experiencia en la industria, dejó en claro que su principal objetivo es proteger a su hijo de las exigencias que muchas veces impone el mundo del espectáculo, una postura que resumió con una frase que rápidamente llamó la atención: "Mientras yo esté en la gestión, Camilo no va a hacer más de dos shows seguidos".











