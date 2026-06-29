Miley Cyrus ya tiene su propia Barbie: cuándo sale, cuánto cuesta y cómo es la esperada muñeca

Miley Cyrus sigue sumando hitos a una carrera repleta de reconocimientos. Luego de ganar un premio Grammy, obtener una estrella en el Paseo de la Fama y ser distinguida como una leyenda de Disney, la artista ahora también tendrá su propia muñeca Barbie.

La cantante anunció la noticia a través de sus redes sociales con una imagen en la que se ven los pies de una Barbie, calzados con tacones negros, sobre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Junto a la fotografía, una fecha despertó la expectativa de sus seguidores: 30 de junio.

Una Barbie para coleccionistas

La muñeca forma parte de la línea Barbie Signature, la colección premium de Mattel destinada a fanáticos y coleccionistas. De esta manera, Miley Cyrus se suma a otras grandes figuras de la música como Madonna y Kylie Minogue, quienes también fueron inmortalizadas por la reconocida marca de juguetes.

Aunque Mattel todavía no difundió imágenes oficiales, desde hace varias semanas comenzaron a circular fotografías y videos de la muñeca entre coleccionistas especializados.

Cómo es la Barbie de Miley Cyrus

La figura está inspirada en la estética más rockera de la intérprete de "Flowers". Presenta cabello castaño y un rostro basado en los rasgos de la artista.

En cuanto al vestuario, luce un look completamente negro compuesto por pantalones ajustados, chaqueta de cuero, tacos altos y un micrófono como accesorio, recreando la imagen que Miley suele mostrar sobre los escenarios.

Cuánto cuesta y dónde podrá comprarse

La Barbie de Miley Cyrus comenzará a venderse a partir del 30 de junio y estará disponible en plataformas como Amazon y El Corte Inglés, además de otros comercios que podrían sumarse al lanzamiento.

Si mantiene el valor habitual de la línea Barbie Signature en Europa, la muñeca tendría un precio cercano a los 78 euros, aunque el costo podría variar según el país y el distribuidor.