Fito Páez deslumbró en un Movistar Arena repleto y ya se prepara para recorrer la Argentina con su nueva gira

Con una sala completamente llena y un público que convirtió cada canción en un himno, Fito Páez volvió a demostrar por qué es una de las figuras más importantes de la música en español.

El artista brindó su quinto concierto del año en el Movistar Arena y cerró una nueva noche inolvidable antes de emprender una nueva etapa de Sale el Sol Gira Argentina, el tour con el que volverá a reencontrarse con miles de fanáticos en diferentes provincias.

Durante más de dos horas, el rosarino recorrió una obra que atraviesa más de cuatro décadas de historia y confirmó que su repertorio mantiene intacta su capacidad para emocionar a distintas generaciones.

Un recorrido por los clásicos que marcaron a varias generaciones

El show estuvo atravesado por algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera de Fito Páez, que fueron coreadas de principio a fin por un Movistar Arena completamente colmado.

Entre los momentos más celebrados de la noche sonaron "El amor después del amor", "Mariposa Tecknicolor", "Al lado del camino", "Dar es dar", "Hazte fama", "11 y 6", "Tráfico por Katmandú", "Lo que el viento nunca se llevó" y "Brillante sobre el Mic".

Además, el público recibió con entusiasmo una versión de "Yendo de la cama al living", el clásico de Charly García, mientras que el artista también presentó el costado más actual de su obra con "Shine" y "Las Fuerzas Armadas del Amor", los dos adelantos de su próximo álbum, que fueron los encargados de abrir el concierto.

El momento más íntimo de la noche

Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando Fito Páez quedó solo junto a su piano frente al público.

Con total espontaneidad, el músico sorprendió al decir: "Esta es la parte en la que no sé que voy a tocar", dando paso a un recorrido improvisado por distintas composiciones de su carrera.

En ese segmento también interpretó "Mother", de John Lennon, y antes de continuar agradeció el silencio y la atención del público con un mensaje que despertó una fuerte ovación.

"Gracias por este silencio, que en este momento de la historia pareciera haberse perdido. Lo agradezco porque la música se mueve mejor allí y llega a los corazones", expresó.

El clima de respeto y emoción terminó transformando, una vez más, al Movistar Arena en un enorme coro colectivo donde convivieron familias, amigos y seguidores de distintas generaciones, reafirmando el vínculo que el artista mantiene con su público desde hace décadas.

Una puesta en escena a la altura del espectáculo

El concierto volvió a destacarse también por su propuesta visual. La puesta escénica, diseñada por Sergio Lacroix, acompañó cada momento del show con una producción cuidada y sofisticada.

A su lado estuvo una banda integrada por Diego Olivero, Gastón Baremberg, Juan Absatz, Juani Agüero, Emme y la sección de vientos conformada por Ervin Stutz, Alejo von der Pahlen y Santiago Benítez, músicos que aportaron la solidez y versatilidad que caracteriza esta nueva etapa del tour.

Comienza una nueva etapa de Sale el Sol Gira Argentina

Tras este exitoso paso por el Movistar Arena, Fito Páez pondrá en marcha una nueva etapa de Sale el Sol Gira Argentina, una propuesta que volverá a recorrer distintas provincias y reafirma el espíritu federal que siempre acompañó su carrera.

Lejos de limitarse a los grandes centros urbanos, el músico buscará reencontrarse con públicos de todo el país, renovando una conexión que se mantiene vigente desde hace décadas y que continúa creciendo con el paso del tiempo.

Las próximas fechas de la gira de Fito Páez

El recorrido de Sale el Sol Tour 2026 incluye presentaciones en Argentina, España y Chile. Estas son las fechas confirmadas:

26 de julio: Fiesta del Poncho - Catamarca.

2 de septiembre: Teatro Real - Madrid, España.

3 de septiembre: Palau de la Música Catalana - Barcelona, España.

1 de octubre: Club Estudiantes - Bahía Blanca.

3 de octubre: Polideportivo - Mar del Plata.

11 de octubre: Club Atlético Central - Tucumán.

12 de octubre: Teatro Provincial - Salta.

16 de octubre: Plaza de la Música - Córdoba.

25 de octubre: Festival Bamba - Chile.

31 de octubre: Playón Estadio Único Diego Armando Maradona - La Plata.

5 de noviembre: Polideportivo Santa María - Posadas.

7 de noviembre: Anfiteatro Cocomarola - Corrientes.

28 de noviembre: Estación Belgrano - Santa Fe.

Fito Páez y su gira 2026 por Argentina

España también será parte del recorrido

En medio de la gira argentina, Fito Páez hará una pausa para presentarse en España con dos conciertos especiales.

El 2 de septiembre ofrecerá el espectáculo "Clásico" en el Teatro Real de Madrid, acompañado por un octeto de cuerdas, mientras que el 3 de septiembre protagonizará un concierto solo piano en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona.

Serán dos propuestas completamente diferentes que marcarán uno de los momentos más destacados de la gira internacional antes de regresar a los escenarios argentinos.

Un artista que sigue renovando su historia con el público

Con un repertorio que continúa creciendo y canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, Fito Páez inicia una nueva etapa de Sale el Sol Tour 2026 con el mismo objetivo que lo acompaña desde hace décadas: volver a encontrarse con su público.