Serú Girán por Lebón y Aznar suma una fecha histórica en La Plata: cuándo será y cómo conseguir entradas

El regreso de las canciones de Serú Girán a los escenarios continúa despertando una enorme expectativa entre el público.

Luego del éxito alcanzado en Buenos Aires, David Lebón y Pedro Aznar confirmaron una nueva presentación dentro del ciclo Noches Capitales 2026, que por primera vez llevará este homenaje a la ciudad de La Plata.

La cita reunirá a miles de fanáticos que volverán a emocionarse con algunas de las obras más importantes de la historia del rock argentino, en una noche que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Un homenaje que mantiene vivo el legado de Serú Girán

El espectáculo Serú Girán por Lebón y Aznar se convirtió en uno de los eventos musicales más destacados del año. Aclamado tanto por el público como por la crítica, el show demuestra que las canciones del histórico grupo siguen atravesando generaciones y mantienen intacta su vigencia.

Durante el concierto, David Lebón y Pedro Aznar recorren algunos de los temas más representativos del repertorio de Serú Girán, con interpretaciones que combinan emoción, calidad artística y un profundo respeto por la obra original. Las letras y melodías continúan conectando con nuevas generaciones y conservan el mismo impacto que tuvieron cuando fueron compuestas.

Cada presentación se transforma en una celebración de la música argentina, donde el público vuelve a encontrarse con canciones que forman parte del imaginario colectivo.

El éxito que impulsó nuevas funciones

El fenómeno quedó reflejado en las presentaciones realizadas el 19 y 21 de junio en el Movistar Arena, donde comenzó una serie de cinco conciertos que agotaron sus entradas en tiempo récord.

La respuesta de los fanáticos fue tan contundente que, tras esos shows, se confirmó una sexta función en Buenos Aires para el 22 de agosto, impulsada por la gran demanda de quienes desean revivir este histórico reencuentro.

En cada escenario, Lebón y Aznar vuelven a demostrar la vigencia de un repertorio que sigue emocionando a miles de personas y reafirma el lugar que Serú Girán ocupa dentro de la historia del rock nacional.

Una banda de excelencia acompaña el espectáculo

Además de la presencia de David Lebón y Pedro Aznar, el show cuenta con una destacada formación integrada por músicos de primer nivel.

La banda está compuesta por:

Federico Arreysegor , en teclados y voces.

, en teclados y voces. Fernando Cosenza , en guitarras.

, en guitarras. Matías Sabagh , en batería.

, en batería. Fermín Ferraris, en teclados.





Cada uno aporta su talento para recrear el universo sonoro de Serú Girán, respetando la esencia de las composiciones originales y sumando una interpretación con personalidad propia.

Cuándo será el show de Serú Girán por Lebón y Aznar en La Plata

La esperada presentación se realizará el sábado 5 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, en el marco del ciclo Noches Capitales 2026. Será la primera vez que este exitoso espectáculo llegue a la ciudad, en una noche que promete reunir a miles de seguidores del rock nacional para revivir un repertorio que marcó a varias generaciones.

Con una puesta en escena de primer nivel y la química artística entre David Lebón y Pedro Aznar, el concierto buscará ofrecer una experiencia cargada de emoción, nostalgia y celebración.

Seru Girán en La Plata

Cómo conseguir las entradas para el esperado concierto

Las entradas para el show estarán disponibles desde el martes 30 de junio a las 12 horas a través de LivePass.

Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago y quienes sean clientes de Banco Provincia tendrán el beneficio de 4 cuotas sin interés, una oportunidad para asegurar un lugar en uno de los recitales más esperados del año.

Una noche que promete quedar en la memoria del rock argentino

La llegada de Serú Girán por Lebón y Aznar al Hipódromo de La Plata marcará un momento especial dentro de Noches Capitales 2026.

Mucho más que un recital, el espectáculo propone un recorrido por canciones que definieron una época y que siguen emocionando con la misma fuerza de siempre.