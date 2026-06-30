La aparición sorpresa de Gorillaz junto a Bad Bunny en Londres revolucionó a los fans antes de su regreso a la Argentina

La cuenta regresiva para el regreso de Gorillaz a la Argentina ya comenzó, pero antes de reencontrarse con el público local, la banda protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana al aparecer por sorpresa durante el show de Bad Bunny en el estadio Tottenham Hotspur de Londres.

La colaboración comenzó con "Tormenta", la canción que ambos artistas grabaron en Jamaica y que forma parte del álbum Cracker Island (2023). La interpretación en vivo desató la euforia de los miles de asistentes.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó después, cuando Gorillaz y Bad Bunny ofrecieron una versión especial de "Clint Eastwood", el clásico de la banda, que incluyó versos inéditos en español interpretados por el artista puertorriqueño.

Gorillaz vuelve a la Argentina

Tras varios años de espera, Gorillaz confirmó su regreso al país con dos presentaciones programadas para noviembre. El primer concierto será el 26 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, marcando la primera vez que la banda tocará fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Dos días después, el 28 de noviembre, el grupo encabezará una de las jornadas del Primavera Sound Buenos Aires 2026, en un regreso que significará su tercera visita al país, luego de sus actuaciones en el Festival BUE de 2017 y el Quilmes Rock de 2022.

La gira llega acompañando el lanzamiento de "The Mountain", el más reciente trabajo discográfico de la banda, que cuenta con colaboraciones de artistas internacionales y argentinos como Bizarrap y Trueno, además de Black Thought, Omar Souleyman, Asha Puthli, Asha Bhosle, Sparks, Gruff Rhys, Kara Jackson, Yasiin Bey, Paul Simonon, Joe Talbot (IDLES), Johnny Marr, Ajay Prasanna y Anoushka Shankar.

Con colaboraciones de Bizarrap y Trueno, The Mountain acompaña el esperado regreso de Gorillaz a la Argentina

Primavera Sound 2026

Luego de celebrar su vigésimo aniversario en Barcelona, Primavera Sound volverá a Buenos Aires con una programación que reunirá a grandes figuras internacionales y referentes de la escena local.

Además de Gorillaz, el festival contará con las actuaciones de The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett y CMAT. A ellos se sumarán artistas argentinos como Marilina Bertoldi, Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas, Juana Aguirre, Babeblade, Chechi de Marcos, Fin del Mundo y Jaime sin Tierra, entre otros.

Las primeras etapas de venta se agotaron rápidamente y actualmente se encuentra disponible la Fase 3, que incluye abonos y entradas por jornada. Además, los clientes BBVA pueden acceder al beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.