Emiliano Brancciari homenajeó a Nora Cortiñas con una emotiva versión de "Esos Ojos" en "El Banquito de Norita"

En medio de la gira argentina de No Te Va Gustar presentando su más reciente trabajo, Florece en el Caos, Emiliano Brancciari participó del estreno de "El Banquito de Norita", un nuevo ciclo impulsado por la Casa de Norita Cortiñas, histórica defensora de los derechos humanos y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo.

La propuesta se desarrolla en el emblemático banco donde Norita Cortiñas solía recibir a familiares, amigos y personas cercanas para compartir charlas y encuentros. Ese espacio, cargado de simbolismo, hoy adquiere un nuevo significado como escenario para la música y distintas expresiones culturales, con el objetivo de mantener vivo su legado.

Para inaugurar el ciclo, Brancciari interpretó una emotiva versión de "Esos Ojos", en un homenaje que une música, memoria y compromiso.

Mientras tanto, No Te Va Gustar sigue adelante con la gira argentina de presentación de Florece en el Caos, recorriendo diferentes ciudades del país.

El tour ya tiene fechas confirmadas en Pergamino, San Luis, Mendoza, San Juan, Gualeguaychú, Rosario, Reconquista, Posadas, Resistencia, Paraná, Rafaela, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja. Además, recientemente se anunciaron dos nuevas presentaciones para noviembre en el Conurbano bonaerense: el 21 en Villa Ballester y el 22 en Quilmes, ampliando el recorrido nacional de la banda.



