Bad Bunny, Bizarrap y Belinda son parte de "Toy Story 5": qué personajes interpretan

La historia de Toy Story vuelve a expandirse con una propuesta que combina la esencia de la saga con la presencia de algunas de las mayores estrellas de la música latina.

La quinta película de la franquicia incorporó a reconocidos artistas para darle voz a nuevos personajes, una decisión que rápidamente llamó la atención de los seguidores.

Entre las principales incorporaciones aparecen Bad Bunny, Bizarrap y Belinda, quienes se suman al elenco de doblaje junto con la actriz y cantante Irán Castillo. Cada uno interpretará un personaje diferente dentro de la esperada producción animada.

Además del entusiasmo que genera su elenco, la película también atraviesa un gran momento a nivel comercial. Durante el último fin de semana de junio de 2026, la película se convirtió en la más vista del mundo y superó los 585 millones de dólares de recaudación acumulada en la taquilla global.

Bad Bunny: una estrella mundial que llega al universo de Toy Story

Bad Bunny se consolidó como uno de los artistas latinos más exitosos de la actualidad gracias a una carrera que rompió récords de reproducciones, llenó estadios alrededor del mundo y lo llevó a participar en producciones cinematográficas internacionales.

En Toy Story 5, el cantante puertorriqueño presta su voz a Pizza con gafas de sol, uno de los nuevos personajes creados para esta entrega. Su incorporación suma un toque de humor y carisma a una franquicia que continúa renovándose para conquistar a nuevas generaciones.

Bizarrap: el productor argentino que da el salto al cine animado

El productor argentino Bizarrap revolucionó la música urbana con sus exitosas Music Sessions, colaborando con algunos de los artistas más importantes del mundo y posicionándose como uno de los referentes de la industria musical.

Ahora amplía su recorrido artístico al participar en Toy Story 5, donde interpreta con su voz a Santa de jardín, uno de los personajes inéditos que se incorporan a la película.

Su presencia refleja el crecimiento de la música argentina y el impacto internacional que alcanzó en los últimos años.

Belinda: una artista con experiencia en la música y la actuación

Con una destacada carrera que combina éxitos musicales y trabajos en televisión y cine, Belinda es una de las artistas mexicanas con mayor proyección internacional.

En esta nueva película será la encargada de darle voz a Lily Pad, un personaje que formará parte de la nueva aventura de los juguetes más famosos del cine.

La participación de la cantante y actriz vuelve a demostrar su versatilidad y suma un nombre de peso al elenco latino de la producción.

Irán Castillo será la voz de Jessie

Otra de las incorporaciones confirmadas es la de Irán Castillo, actriz y cantante mexicana con una extensa trayectoria en la televisión y la música.

En Toy Story 5 tendrá la responsabilidad de interpretar a Jessie, uno de los personajes más queridos de toda la franquicia y una figura emblemática para millones de espectadores alrededor del mundo.

Toy Story 5 lidera la taquilla mundial

La expectativa por esta nueva entrega también quedó reflejada en los números. Durante el último fin de semana de junio de 2026, Toy Story 5 alcanzó el primer lugar de la taquilla internacional y superó los 585 millones de dólares en ingresos acumulados, ubicándose por encima de otros grandes estrenos.

El éxito comercial confirma que la franquicia continúa siendo una de las más importantes del cine animado y que la incorporación de artistas como Bad Bunny, Bizarrap, Belinda e Irán Castillo amplía aún más su alcance entre el público latino.

Una franquicia que sigue reinventándose

La presencia de reconocidas figuras de la música en Toy Story 5 representa una nueva apuesta para acercar la película a distintas generaciones y fortalecer el vínculo con el público hispanohablante.

Con nuevos personajes, un elenco de voces de primer nivel y una historia que vuelve a reunir a los juguetes más famosos del cine, la quinta entrega demuestra que la saga sigue evolucionando sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno mundial.



