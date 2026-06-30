Miranda! estrena "Despierto amándote", la canción oficial de La Vuelta 2026, con un videoclip junto a Fernando Alonso

Miranda! continúa consolidando su proyección internacional con un nuevo hito en su carrera. El dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas estrenó "Despierto amándote", la canción oficial de La Vuelta 2026, la histórica competencia ciclista española que comenzará el próximo 22 de agosto en el Principado de Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada.

La presentación del tema fue realizada por RTVE y La Vuelta, con la colaboración del Principado de Mónaco, que eligieron la canción para acompañar tanto a los ciclistas como a la audiencia durante toda la competencia.

El pasado 21 de junio, un adelanto del videoclip fue emitido durante la transmisión del partido de la selección española en la Copa del Mundo, generando una gran repercusión en redes sociales.

El dúo argentino presenta la canción oficial de La Vuelta 2026 con un videoclip filmado en Mónaco

Un videoclip con glamour y un invitado de lujo

Junto al lanzamiento de la canción también se presentó un videoclip de estética cinematográfica, ambientado en el Principado de Mónaco. En él, Miranda! protagoniza una historia de época que recorre algunos de los escenarios más emblemáticos del destino europeo, entre vestuarios elegantes y una puesta visual inspirada en el glamour clásico.

Como sorpresa, el video incluye un cameo especial del piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1.

"Despierto amándote" ya había tenido una primera gran exposición al competir en la final del Benidorm Fest 2026, donde obtuvo el quinto puesto.

Nueva gira por España

El estreno llega acompañado por el anuncio de una nueva gira española que se desarrollará durante noviembre y marcará otro paso en el crecimiento internacional del dúo.

Miranda! se presentará el 7 de noviembre en Es Gremi (Palma de Mallorca), el 8 en Palau Alameda (Valencia), el 11 en el Movistar Arena de Madrid, el 12 en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 14 de noviembre en Málaga, consolidando el salto hacia recintos de mayor capacidad.



