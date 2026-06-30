Murió Daniel Melingo, del rock de Los Abuelos de la Nada y Los Twist a convertirse en un referente del tango contemporáneo

Daniel Melingo murió este martes 30 de junio con 68 años, dejando un legado que marcó tanto al rock nacional como al tango contemporáneo. Cantante, compositor, saxofonista, clarinetista y actor, fue un artista inclasificable que construyó una obra única, siempre guiada por la experimentación y una fuerte identidad artística.

Nacido en el barrio porteño de Parque Patricios el 22 de octubre de 1957, comenzó su formación musical desde muy joven y fue parte de algunos de los proyectos más importantes del rock argentino de los años 80.

Daniel Melingo, figura clave del rock y el tango argentino, falleció este martes 30 de junio dejando una obra única e inclasificable

Daniel, integró Los Abuelos de la Nada, donde aportó el sonido del saxofón en la histórica formación liderada por Miguel Abuelo, y fue uno de los fundadores de Los Twist, banda clave de la renovación del rock nacional. También acompañó a figuras como Charly García, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo y el brasileño Milton Nascimento, entre otros.

Del rock con Los Abuelos de la Nada a su reinvención del tango, Melingo marcó una trayectoria artística inconfundible

A mediados de los años noventa emprendió un camino artístico que terminaría definiendo su identidad. Se volcó al tango desde una perspectiva contemporánea, mezclando la tradición porteña con elementos del rock, el teatro, la poesía y la performance.

Su propuesta fue reconocida dentro y fuera del país. Obtuvo el Premio Gardel, recibió el Diploma al Mérito Konex como uno de los mejores cantantes de tango de la década y fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Además, desarrolló una intensa carrera internacional con presentaciones en Europa y América Latina.

En sus últimos proyectos, Melingo volvió a tender puentes entre distintas generaciones de la música argentina. Uno de los más destacados fue "Pesar", la colaboración junto a Pity Álvarez, que marcó el regreso discográfico del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

En sus últimos trabajos volvió a cruzarse con nuevas generaciones, destacándose su colaboración con Pity Álvarez

Con su muerte, la música argentina despide a un creador irrepetible, dueño de una voz inconfundible y de un universo artístico que desafió etiquetas. Su obra permanecerá como una de las expresiones más originales surgidas del cruce entre el rock, el tango y la cultura porteña.