Nicky Jam puso su avión privado al servicio de la ayuda humanitaria para Venezuela tras los terremotos

En medio de la emergencia que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos registrados la semana pasada, Nicky Jam decidió involucrarse de manera directa en las tareas de ayuda humanitaria al poner su avión privado a disposición para trasladar suministros esenciales hacia las zonas afectadas.

A través de un video grabado desde el interior de la aeronave, el cantante mostró decenas de cajas listas para ser enviadas y explicó que este primer vuelo transporta medicamentos, alimentos no perecederos y artículos para bebés, entre otros insumos de primera necesidad. Además, adelantó que no será una acción aislada, sino el inicio de una serie de vuelos destinados a colaborar con la emergencia.

El cantante puso su avión privado a disposición para trasladar ayuda humanitaria

"Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan", escribió el artista en sus redes sociales, donde también invitó a quienes tengan la posibilidad de colaborar a hacerlo, remarcando que "cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia".

En su mensaje, Nicky Jam también envió palabras de aliento al pueblo venezolano: "No están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos".

Además de coordinar el envío de ayuda, el intérprete exhortó a la comunidad artística a continuar impulsando iniciativas solidarias para asistir a los miles de damnificados que dejó la tragedia, que movilizó una amplia respuesta internacional de gobiernos, organizaciones y voluntarios.