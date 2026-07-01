Alejandro Fernández anunció una pausa en su carrera para priorizar su salud mental

Alejandro Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar que hará una pausa en su carrera artística para priorizar su salud mental. El reconocido intérprete mexicano confirmó que atraviesa un tratamiento médico para atender cuadros de ansiedad y depresión, motivo por el que decidió alejarse temporalmente de los escenarios.

La noticia llega poco después de que el artista celebrara un importante logro en su carrera al reunir a más de 270 mil personas en La Minerva, Guadalajara, en uno de los conciertos más multitudinarios de su trayectoria.

En declaraciones a la prensa, "El Potrillo" explicó que tomó la decisión de poner en primer lugar su bienestar emocional y cumplir con las indicaciones de los profesionales que lo acompañan.

"Es algo súper serio, muy importante y si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabúes porque es un problema muy grave", expresó el cantante.

Fernández también aprovechó el momento para enviar un mensaje de concientización sobre la salud mental, alentando a quienes atraviesan situaciones similares a buscar ayuda especializada y a dejar de lado los prejuicios que todavía existen en torno a estas problemáticas.

El artista aseguró que seguirá al pie de la letra el tratamiento indicado por su equipo médico con el objetivo de alcanzar una recuperación integral que le permita retomar sus proyectos personales y profesionales cuando esté en condiciones.

Con esta decisión, Alejandro Fernández se suma a la lista de artistas que en los últimos años eligieron hablar abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y de priorizar el bienestar por encima de las exigencias de la vida profesional.