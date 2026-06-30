Maro vuelve a la Argentina para presentar su nuevo álbum: cuándo será el show y cómo conseguir entradas

Luego de consolidarse como una de las artistas portuguesas con mayor proyección internacional, Maro anunció su regreso a Latinoamérica con una nueva gira que incluirá dos esperadas fechas en el Río de la Plata.

La cantante, compositora y multiinstrumentista llegará con las canciones de SO MUCH HAS CHANGED, el álbum que marcó una nueva etapa en su carrera y obtuvo una importante repercusión a nivel mundial.

Cuándo será el show de Maro en Buenos Aires

Los fanáticos argentinos podrán disfrutar del regreso de Maro el próximo 12 de noviembre, cuando la artista se presente en C Art Media, uno de los espacios más importantes para los espectáculos musicales de la Ciudad de Buenos Aires.

Maro en Argentina

Será una oportunidad para escuchar en vivo las canciones de SO MUCH HAS CHANGED, además de algunos de los temas más destacados de una carrera que la posicionó entre las voces más originales de la escena internacional.

Antes de llegar a la Argentina, la cantante ofrecerá un concierto el 10 de noviembre en La Trastienda de Montevideo, reafirmando su vínculo con el público del Río de la Plata.

Maro en Uruguay

Cómo conseguir las entradas para el concierto

Las entradas para el show de Buenos Aires estarán disponibles desde el viernes 26 de junio a las 10:00 a través de Passline.

En tanto, los tickets para la presentación en Montevideo ya se encuentran a la venta en la misma plataforma.

SO MUCH HAS CHANGED, el álbum que marcó una nueva etapa

Lanzado a comienzos de este año, SO MUCH HAS CHANGED representa un punto de inflexión en la carrera de Maro.

Impulsado por canciones como "KISS ME", "DROWN" e "I OWE IT TO YOU", el disco consiguió una importante repercusión internacional e ingresó en destacadas playlists de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania.

Con más de 10 millones de reproducciones, el trabajo refleja un período de transformación artística y emocional, en el que la cantante explora nuevos sonidos sin perder la sensibilidad que caracteriza a sus composiciones.

"Feeling So Nice", el nuevo sencillo de Maro

La evolución artística de la cantante también quedó reflejada en "Feeling So Nice", su más reciente lanzamiento.

El sencillo, acompañado por un videoclip filmado en Italia, transmite un mensaje optimista sobre la capacidad de encontrar aprendizaje incluso en los momentos más difíciles, celebrando el amor propio, la libertad y el valor de las pequeñas cosas.

Quién es Maro, la artista portuguesa que conquista al mundo

Graduada en el prestigioso Berklee College of Music, Maro construyó una carrera internacional gracias a su talento como cantante, compositora, productora y multiinstrumentista.

A lo largo de su trayectoria colaboró con reconocidos artistas como Jacob Collier, Eric Clapton, Pablo Alborán, Jessie J, ANAVITÓRIA, Silvia Pérez Cruz y Shawn Mendes, entre muchos otros.

En 2022 representó a Portugal en el Festival de Eurovisión con la canción "saudade, saudade", logrando un lugar dentro del Top 10 del certamen y consolidando definitivamente su proyección internacional.

En los últimos años agotó entradas en salas de Europa, Norteamérica y Asia, mientras que en 2025 ingresó al Top 10 de los artistas portugueses más escuchados del mundo en Spotify, confirmando el crecimiento sostenido de su carrera.

Todas las fechas de la gira sudamericana de Maro

La gira mundial de SO MUCH HAS CHANGED llegará a Sudamérica durante noviembre con el siguiente recorrido:

3 de noviembre: Río de Janeiro - Circo Voador.

4 de noviembre: Belo Horizonte - Sesi Cultura MG.

7 de noviembre: São Paulo - Casa Natura Musical.

10 de noviembre: Montevideo - La Trastienda.

12 de noviembre: Buenos Aires - C Art Media.

14 de noviembre: Santiago de Chile - Club Chocolate.









Un esperado regreso para el público argentino

Con un repertorio renovado, una carrera que no deja de crecer y un álbum que la consolidó como una de las voces más destacadas de la música contemporánea, Maro volverá a encontrarse con el público argentino en una de las fechas más esperadas de su gira latinoamericana.



