Oriana Sabatini se sinceró sobre la maternidad: "Me convirtió en otra persona"

Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más intensos y transformadores de su vida.

Reconocida por su carrera en la música, la actuación y su enorme presencia en redes sociales, la artista construyó una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus proyectos y también sus reflexiones más personales.

Dueña de una personalidad auténtica y frontal, Oriana se consolidó como una de las voces jóvenes más influyentes de la escena argentina al abordar temas como la salud mental, la identidad y el crecimiento emocional sin filtros.

En su reciente paso por el podcast La Fórmula, la cantante presentó su primera novela, "Podría quedarme acá", y aprovechó el espacio para profundizar en aspectos muy íntimos de su vida, especialmente el impacto que tuvo la llegada de su hija Gia.

El desafío emocional detrás de su primer libro

Durante la entrevista, la esposa de Paulo Dybala contó que escribir su novela fue un proceso largo y profundamente movilizante. Según explicó, la idea nació como una necesidad personal que venía postergando desde hacía tiempo y que terminó convirtiéndose en un proyecto que la acompañó durante dos años.

La artista reveló que el desarrollo de la historia la llevó a explorar emociones complejas, trabajar sobre sus propios miedos y abordar cuestiones vinculadas a la depresión, los trastornos alimenticios y los prejuicios que todavía existen alrededor de la salud mental.

Además, remarcó que la escritura funcionó como una herramienta de elaboración emocional y confesó su interés por temas vinculados a la muerte, algo que incluso la impulsó a formarse en tanatopraxia.

La maternidad y un cambio que la atravesó por completo

Uno de los momentos más impactantes de la charla llegó cuando Oriana habló sobre cómo cambió su vida después de convertirse en madre de Gia, nacida en marzo de 2026.

La cantante definió la experiencia como algo profundamente transformador y aseguró que nada podría haberla preparado para lo que vivió durante el embarazo, el parto y el posparto.

"La transformación a nivel anatómica y personal, emocional, que vive una mujer cuando atraviesa el embarazo, el parto, el posparto, me parece que no se habla mucho de eso", expresó.

Luego agregó: "Salí del hospital diciendo: ‘Tener hijos me parece lo más hardcore que hay en esta vida y no entiendo cómo lo hace todo el mundo'".

En ese sentido, cuestionó cómo muchas veces la maternidad se naturaliza sin darle el verdadero valor a todo lo que implica física y emocionalmente para una mujer.

"Está muy poco reconocido el tener hijos y animarse a eso. Se naturaliza un montón y sí es muy natural, pero es extraordinario, es increíble", sostuvo.

"Te transformás completamente"

A lo largo de la conversación, Oriana Sabatini también describió las sensaciones de desconcierto que experimentó en las primeras semanas después del nacimiento de su hija.

"Las primeras tres semanas yo sentía que estaba completamente desorientada", confesó.

Además, profundizó sobre los cambios físicos y emocionales que experimentó tras convertirse en mamá.

"Sos otra persona, literalmente. No sé cómo explicarlo. Yo creo que no lo hubiese ni podido entender ni aunque me lo imaginara", afirmó.

La artista también habló sobre las modificaciones corporales que atraviesan las mujeres durante el embarazo y el posparto.

"Te cambia el cuerpo, se te mueven los huesos. El embarazo y la maternidad a una mujer la atraviesan por completo, pero por completo en serio", remarcó.

Con humor, resumió esa sensación con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Entré al hospital y salí y me habían cambiado el set".

La emoción y el miedo de criar a otra persona

En otro tramo de la entrevista, Oriana reflexionó sobre el futuro de su hija y explicó qué es lo que más la moviliza al pensar en la personalidad que desarrollará Gia con el paso de los años.

"Va a ser otra persona y va a tener otras opiniones y probablemente me va a pelear", comentó entre risas.

Sin embargo, reconoció que esa idea también le genera temor.

"Me emociona tanto como me aterra. Pero creo que lo interesante está ahí, en que es otra persona", señaló.

Finalmente, destacó la importancia de entender que cada hijo construye su propia identidad, lejos de ser una repetición de sus padres o generaciones anteriores.

"No va a ser una figurita repetida de mí, ni de mi mamá, ni de mi abuela, va a ser alguien nuevo", concluyó.

Una etapa de transformación personal y artística

Mientras continúa expandiendo su carrera artística con nuevos proyectos, Oriana Sabatini también atraviesa una etapa marcada por cambios profundos en lo personal.

Entre la escritura, la maternidad y sus reflexiones sobre la salud emocional, la artista muestra una versión mucho más introspectiva y madura, conectando una vez más con un público que la acompaña desde hace años y que encuentra en sus palabras experiencias con las que sentirse identificado.