Oriana Sabatini vuelve a la Argentina con todo: grabará "True crimen" y presenta su novela "Podría quedarme acá"

En medio de sus primeras semanas como mamá primeriza tras el nacimiento de su hija Gía, Oriana Sabatini atraviesa un gran momento profesional. Además del éxito de su programa de streaming en Olga sobre crímenes junto a Paulo Kablan, la cantante finalizó su primera novela literaria. Sabatini volverá a la Argentina para continuar su programa y presentar su libro. La agenda se llena de proyectos y los detalles ya empiezan a conocerse.

Según La Pavada de Diario Crónica, cuando Oriana Sabatini venga a presentar su libro "Podría quedarme acá" el 3 de mayo en la Feria del Libro, aprovechará para arreglar su nueva temporada en Olga de "True crimen". Junto a Paulo Kablan se van a ocupar del caso Cabezas-Yabrán, un hecho que aún hace ruido en la memoria colectiva. Grabarán en este viaje para salir en mayo en la plataforma on demand. Y sí, viaja con su beba Gia. Todo junto, como puede.

La novela ya tiene tapa y fecha. "La primera foto es la tapa de la novela que arranqué a escribir hace dos años y que ya pueden comprar en preventa o conseguir en librerías a partir del 1 de mayo", explicó Oriana. El diseño fue horas de trabajo junto a Complemento.Studio.

Además, reveló que la portada no es una ilustración sino una fotografía de su "amiga de toda la vida". "Ese día terminamos la clínica de la obra y entregué el último manuscrito a la editorial. Lloré mucho porque sabía que iba a extrañar a los personajes", confesó.

Y ojo, porque el programa no es una ocurrencia menor. "True crimen" no se emite en vivo: sale como contenido on demand una vez por semana en YouTube. Oriana estudió tanatopractora y tanatoesteta en la Universidad Maimónides. Sí, se especializó en la preparación y maquillaje de cadáveres para velorios. Eso le da una mirada única para hablar de crímenes reales. Con Paulo Kablan, experimentado periodista policial, forman una dupla inesperada pero fascinante. La vuelta de Oriana promete morbo, misterio y mucha literatura.