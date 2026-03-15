Oriana Sabatini hará un programa sobre hechos policiales en Olga: ¿se muda a la Argentina?

A pocos días de convertirse en madre, y mostrar por primera vez a su bebé en redes, Oriana Sabatini es noticia por su participación en el programa "True Crime", nueva apuesta del canal Olga de Migue Granados, en el que la esposa de Paulo Dybala trabajará con Paulo Kablan. El domingo 15 de marzo, el canal de streaming presentó su programación 2026 con un festival gratuito en Palermo, y entre las novedades confirmadas apareció este ciclo que promete dar que hablar.

Olga lanzó su programación 2026, con muchas sorpresas, programas nuevos, y algunas estrellas que trabajan por primera vez en el canal. "Tapados de laburo" confirmó su regreso con Paula Chaves, Nacho Elizalde, Luli González, y se suman Camila Fortunato y Valen Rizzutti.

Sería Increíble mantiene la formación del año pasado, con Natijota, Noelia Custodio, Toto Kirzner, Eial Moldavsky y se sumarán eventualmente Damián Betular y Gastón Edul. El periodista deportivo también estará a cargo de "Golgana", que irá a diario, y estarán también Pedro Alfonso, Sebastián Varela del Río y Benito.

"Soñé que volaba" tendrá una mesa de lujo que muchos celebran por su guiño a "Últimos cartuchos". Además de Migue Granados y Lucas Fridman, estarán Homero Petinatto, y Vicky Garabal, quien fuera productora del ciclo de Vorterix que marcó un antes y un después en la radio y sentó bases del stream y de Olga en particular.

En tanto, habrá nuevos programas, como "Por favor rebobinar", conducido por Seba de Caro, sobre cine, el documental "Camino a Hairspray", que contará el detrás de escena del musical producido por Olga y que dirigirá Fernando Dente, y un programa de sketches de humor, con El Peleo Khe y Tomás Limansky, dirigidos por Julián Lucero (perteneciente a la primera mesa de "Soñé que volaba").

"True Crime" será un programa sobre investigaciones policiales, pero con una particularidad: no será en vivo, sino que se emitirá como contenido on demand una vez por semana en YouTube. El ciclo estará conducido por Paulo Kablan, experimentado periodista de policiales, y presentará a Oriana Sabatini en su debut como conductora. La noticia sorprendió a muchos, aunque la cantante tiene una conexión real con este mundo gracias a su formación académica.

Es que Oriana estudió y se recibió de tanatopractora y tanatoesteta en la Universidad Maimónides, especializándose en la preparación, conservación y maquillaje de cadáveres para velorios. Lo hizo motivada por su interés en la muerte y la búsqueda de un arte anónimo. La tanatopraxia incluye técnicas de higienización, embalsamamiento y restauración de cuerpos, y ella completó un curso práctico y teórico de seis módulos con el especialista Daniel Carunchio.

En la presentación de Olga solo estuvo Kablan, ya que Oriana se encuentra con su beba recién nacida. Pero el periodista contó detalles de cómo conoció a la actriz: fue en una fría noche en la costanera, donde grabaron la intro y los copetes del programa. Lo más llamativo es que todo se grabó durante el embarazo de Oriana, por lo que no necesita estar en el país ahora. "True Crime" abarcará investigaciones famosas, misteriosas y algunas bizarras de Argentina y el mundo, con un tono oscuro y profundo.

El anuncio disparó todo tipo de especulaciones sobre una posible mudanza de la cantante a la Argentina. Pero la realidad es que, al tratarse de contenido grabado, no hay obligación de que esté en el país. Igual, los rumores se potencian con los trascendidos que hablan de la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors, algo que suena desde hace años aunque sin confirmación oficial.