Oriana Sabatini compartió la primera foto de Gia, su hija con Paulo Dybala, en brazos: la tierna imagen

La hija de Catherine Fulop subió en sus redes sociales la primera postal con la pequeña, que tiene apenas seis días de vida. ¡Mirá!

 A través de sus historias de Instagram, Oriana Sabatini publicó una foto abrazando a Gia, su primera hija con Paulo Dybala. En la imagen aparece sentada, con el cabello suelto y un look relajado, mientras sostiene a su beba sobre el pecho. La pequeña, vestida en tonos claros y con un enterito de lunares, se acurruca plácidamente en los brazos de su mamá. 

El rostro de la cantante refleja esa combinación única de asombro, ternura y amor desbordante que sólo ocurre con la llegada de un hijo. La escena, sencilla pero cargada de emoción, resume el universo de sensaciones que atraviesa la familia Sabatini en estos días.

Oriana Sabatini subió la primera foto con Gia. (Intagram/@orianasabatini).
No es la primera vez que los padres comparten con el público un momento tan especial. Recordemos que horas después del nacimiento de Gia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala subieron a sus redes la primera imagen de su hija. En esa foto se podía ver la mitad del rostro de la beba y su pequeña mano aferrada al dedo de cada uno de sus padres. El mensaje elegido por la pareja fue breve y directo: "Un aplauso pa' mami y papi"

A lo largo de los días, el entorno cercano a la pareja se volcó en muestras de cariño y apoyo. Oriana y Paulo, por su parte, eligieron dosificar cada aparición pública de su hija, priorizando vivir cada instante y compartir sólo aquello que sintieran oportuno 

