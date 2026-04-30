Revelan que un futbolista de la Selección Argentina será papá de su primer hijo: de quién se trata

En las últimas horas, se supo que un futbolista de la Selección Argentina será padre por primera vez, ya que su actual pareja está en la dulce espera. La información provino del ciclo "LAM" (América TV), donde confirmaron la noticia, pese a que los protagonistas aún no lo blanquean públicamente.

Se trata de Nico González, quien será padre del bebé que espera su novia, con quien blanqueó relación a fines del 2025. En el programa de Ángel de Brito, Pilar Smith reveló que Ludmila Isabella está esperando al primer hijo del delantero. "Está embarazada de cinco meses, así que felicidades", les deseó la panelista.

"Le preguntábamos a los dos. Por ahora no contestaron, pero, bueno, está confirmada la información", aseguró De Brito, quien explicó que el futbolista y su pareja "en las redes disimulan". "No se ve la pancita", aclaró el periodista de espectáculos, señalando que la joven solo enfoca su rostro en las fotos que sube a su cuenta de Instagram.

Nico González espera a su primer junto a Ludmila Isabella. (Instagram/@ludisabella).

La noticia llega en un contexto preocupante para Nico González en lo que concierne a su carrera futbolística: sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante un entrenamiento, que lo dejó afuera de la semifinal de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Este panorama, a su vez, lo pone en duda de cara al Mundial 2026, que comienza el 11 de junio.

Vale mencionar que, si bien se trataría del primer hijo del delantero argentino, Ludmila Isabella ya es mamá de Benecio (7), fruto de su relación con Lautaro "Laucha" Acosta, exfutbolista de Lanús.