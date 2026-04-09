Confirmado: los dos últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene confirmados sus últimos dos amistosos antes del Mundial 2026. Será contra Honduras, el 6 de junio en Texas, e Islandia, el 9 en Alabama.

La Albiceleste pisará primero el Kyle Field de College Station para medirse contra el conjunto centroamericano y, apenas tres días después, se cruzará con el seleccionado europeo en el Jordan-Hare Field.

Argentina jugará ambos encuentros preparatorios en Estados Unidos con su lista definitiva para la Copa del Mundo (el plazo máximo de entrega es el 30 de mayo).

Será la última oportunidad de Lionel Scaloni para hacer pruebas, quien hasta último momento seguirá ajustando piezas en su esquema y probando jugadores en busca de su equipo ideal con el recorte final.

Si bien en el combinado nacional todavía no confirmaron la logística, las entradas de ambos amistosos ya están a la venta y se pueden adquirir a través del sitio Road to 26.