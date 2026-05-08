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Así es "Último Baile", la esperada unión de Abraham Mateo y Luck Ra

El artista español y una de las figuras más fuertes de la música argentina presentan una colaboración que mezcla bachata, pop y esencia latina en una canción pensada para conquistar pistas y corazones.

Cecilia Andrea Bello

Abraham Mateo vuelve a sorprender con un nuevo lanzamiento internacional. Esta vez, el artista gaditano presenta "Último Baile", una colaboración junto a Luck Ra, una de las voces más populares y convocantes de la escena latina actual.

La canción nace del encuentro entre dos universos musicales que, aunque diferentes en origen, encuentran un punto de conexión natural en una bachata cargada de ritmo, emoción y una fuerte impronta popular. Con una producción fresca y una melodía pegadiza, "Último Baile" combina la versatilidad pop de Abraham con la identidad inconfundible de Luck Ra, generando una química musical que se siente desde los primeros acordes.

&nbsp;Abraham Mateo y Luck Ra unen sus estilos en "Último Baile", una bachata con esencia latina y mucha química&nbsp;
 Abraham Mateo y Luck Ra unen sus estilos en "Último Baile", una bachata con esencia latina y mucha química 

El tema fue producido y compuesto por el propio Abraham Mateo junto a Garabatto, reconocido productor que trabajó con artistas como Quevedo y Mora, apostando por una propuesta que mezcla sensualidad, energía y ese espíritu latino que invita a bailar hasta la última nota.

Para Luck Ra, este lanzamiento llega en uno de los momentos más importantes de su carrera, tras conquistar al público hispanohablante con éxitos como La Morocha y Hola Perdida, consolidándose como una de las figuras más fuertes de la música popular argentina.

&nbsp;Bachata, pop y química musical en la unión de Abraham Mateo y Luck Ra&nbsp;
 Bachata, pop y química musical en la unión de Abraham Mateo y Luck Ra 

Por su parte, Abraham Mateo atraviesa una etapa de madurez artística y expansión internacional. En el último año agotó shows, lideró charts globales y continuó sumando colaboraciones con artistas de distintos géneros, demostrando una vez más su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

Con "Último Baile", ambos artistas logran un cruce generacional y cultural que potencia el alcance de la canción y confirma que cuando dos mundos musicales se encuentran, el resultado puede convertirse en uno de los lanzamientos más destacados del momento.

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