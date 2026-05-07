Trueno llevó el "Turrazo" a Jimmy Fallon y brilló en la televisión de Estados Unidos

Trueno sigue expandiendo su impacto a nivel global. Este miércoles, el rapero argentino fue uno de los invitados de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los ciclos televisivos más importantes y vistos de Estados Unidos, donde presentó una explosiva performance de Turrazo, la canción que le da nombre a su cuarto álbum de estudio.

Frente a millones de televidentes, el artista desplegó toda su potencia escénica con una interpretación cargada de energía, barras contundentes y la identidad que lo convirtió en una de las figuras más representativas del hip hop latinoamericano.

Trueno se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y llevó Turrazo a uno de los escenarios televisivos más importantes del mundo

La participación había sido anticipada tanto por las redes oficiales del programa como por el propio Trueno, generando una enorme expectativa entre sus seguidores de Argentina, Latinoamérica y distintos puntos del mundo.

Su paso por el programa conducido por Jimmy Fallon representa un nuevo hito internacional para el artista, que viene de un gran presente global. Tras cerrar un exitoso 2025 con una gira multitudinaria y comenzar 2026 con importantes colaboraciones internacionales, Trueno continúa consolidando su proyección fuera del país.

Entre sus recientes logros también aparece su participación junto a Gorillaz en "The Manifesto", una de las canciones del más reciente proyecto del grupo liderado por Damon Albarn y Jamie Hewlett.

Minutos antes de subir al escenario, el rapero compartió en sus redes imágenes recorriendo los estudios de NBC y bailando en la previa, mostrando su lado más relajado antes de una de las actuaciones más importantes de su carrera.

Con esta aparición, Trueno vuelve a poner a la música argentina en el centro de la escena internacional y se suma a la lista de artistas nacionales que lograron llegar al histórico programa estadounidense, donde previamente también había brillado Nicki Nicole.