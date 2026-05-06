Faus K presenta Sobredimensión, el álbum que marca su evolución artística

La escena urbana argentina suma una nueva voz en expansión. Faus K presentó oficialmente Sobredimensión, su álbum debut, un proyecto conceptual que no solo representa un nuevo lanzamiento en su carrera, sino también una declaración artística sobre su presente creativo, emocional y musical.

Nacido en Jujuy y actualmente radicado en Buenos Aires, Faus K -nombre artístico de Faustino Krebs- viene construyendo una identidad sonora propia dentro del R&B y el pop urbano, con una propuesta marcada por melodías sensibles, letras honestas y una fuerte impronta contemporánea.

Faus K inicia una nueva etapa con Sobredimensión, su primer álbum de estudio

En Sobredimensión, el artista trabajó de forma integral en cada etapa del proceso creativo: desde la conceptualización inicial hasta la producción y el master final. El resultado es un disco introspectivo donde explora emociones, vínculos, crecimiento personal y distintas etapas de transformación interna.

El álbum fue anticipado con Vogue, single que abrió las puertas a esta nueva era y que ya dejaba entrever la estética sonora y conceptual del proyecto. Ahora, con ocho tracks, Sobredimensión termina de presentar el universo artístico de Faus K a una audiencia cada vez más amplia.

ntre el R&B y el pop urbano, Sobredimensión refleja la esencia artística y personal de Faus K

El tracklist está integrado por Intro, Vogue, Faustino, FK4 2.0, SBD, Me Quemo, Cortisol y Bien3star, canciones que construyen una narrativa íntima y conectan directamente con una nueva generación de oyentes.

Además del impacto artístico, el crecimiento de Faus K también se refleja en plataformas digitales, donde supera los 122 mil oyentes mensuales en Spotify y acumula más de un millón de reproducciones en varios de sus lanzamientos.

Con Sobredimensión, Faus K no solo presenta su primer álbum: también confirma que es una de las nuevas promesas a seguir dentro del panorama urbano argentino.

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