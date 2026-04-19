Faus K inicia una nueva etapa con "Vogue", adelanto de su próximo álbum "Sobredimensión"

Faus K abre un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de "Vogue", un single que funciona como puerta de entrada a "Sobredimensión", su próximo álbum. Se trata de un proyecto integral en el que el artista estuvo involucrado en cada instancia del proceso creativo, desde la idea inicial hasta el resultado final.

Este estreno introduce el universo estético y emocional del disco, con una propuesta que combina sensibilidad melódica y una impronta contemporánea dentro del R&B y el pop urbano. A través de "Vogue", Faus K comienza a delinear una identidad sonora más definida, apostando por una narrativa íntima e introspectiva.

Faus K presenta "Vogue", el primer adelanto de "Sobredimensión", su próximo álbum y el inicio de una etapa

"Sobredimensión" representa una declaración de principios: confiar en el propio proceso creativo y llevar adelante una visión personal sin concesiones. En ese sentido, el proyecto busca acercar al oyente a la esencia artística del músico, invitándolo a recorrer su mundo, su búsqueda y su evolución.

Nacido como Faustino Krebs, Faus K se posiciona como una de las nuevas voces a seguir dentro de la escena emergente argentina. Su propuesta combina lo emocional con lo estético, con letras que abordan vínculos, crecimiento personal y experiencias reales, conectando de manera directa con una nueva generación.

En paralelo, el artista continúa consolidando su crecimiento en plataformas digitales, superando los 122.000 oyentes mensuales en Spotify y acumulando millones de reproducciones en su catálogo. Canciones como "Fk 4 | Fk Four Rnb", "With Me" y "Fk 2" reflejan ese crecimiento sostenido y una conexión genuina con su audiencia.

Con una frecuencia constante de lanzamientos desde 2024 y una identidad artística en expansión, Faus K reafirma su proyección dentro del panorama urbano argentino, dando inicio a una etapa que promete consolidarlo como una figura clave de la nueva escena.