Lindsey Stirling vuelve a la Argentina con su impactante "Duality Tour 2026"

Lindsey Stirling confirmó su esperado regreso a la Argentina en el marco de su "Duality Tour 2026". La cita será el próximo 30 de septiembre en el Teatro Gran Rex, donde desplegará su inconfundible propuesta artística que combina virtuosismo musical, coreografía y una puesta visual de alto impacto.

Reconocida a nivel mundial por revolucionar la forma de interpretar el violín, Stirling logró construir un estilo propio que fusiona música clásica, electrónica, dubstep y sonidos celtas, mientras ejecuta complejas coreografías en escena. Este enfoque la convirtió en una de las artistas más innovadoras de su generación, con millones de seguidores y presentaciones agotadas en los escenarios más importantes del mundo.

Lindsey Stirling regresa a Buenos Aires con su "Duality Tour"

A lo largo de su carrera, la artista cosechó múltiples logros, incluyendo cuatro álbumes que alcanzaron el número uno en los rankings de Billboard y dos Billboard Music Awards, entre ellos el reconocimiento a Mejor Álbum Dance/Electrónico por Brave Enough.

Su más reciente trabajo discográfico, Duality, representa una nueva etapa en su evolución artística. Se trata de su séptimo álbum de estudio, donde explora una identidad sonora más audaz y emocionalmente compleja, abordando temáticas como la fortaleza personal y la búsqueda interior.

El Teatro Gran Rex será el escenario de una propuesta única que redefine el espectáculo en vivo

El disco fue creado junto a productores como Graham Muron y Lucky West, y presenta doce composiciones que destacan por su profundidad y sofisticación musical.

El "Duality Tour", iniciado en julio de 2024, ya recorrió distintas partes del mundo con decenas de presentaciones, consolidando una vez más el impacto global de Stirling. Ahora, el público argentino tendrá la oportunidad de vivir en primera persona un espectáculo que trasciende el formato tradicional de concierto.

Entradas y preventa: fechas, beneficios y cómo asegurar tu lugar

Las entradas estarán disponibles a través de TuEntrada, con una preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del 17 de abril a las 10:00 horas, que contará con el beneficio de seis cuotas sin interés. La venta general comenzará el 20 de abril en el mismo horario.