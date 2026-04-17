Jaz Riera presenta "Tengo 30", un retrato íntimo sobre una etapa bisagra

Jaz Riera presenta "Tengo 30", su nuevo single y último adelanto de su EP "Historias de no acabar", una obra que encuentra en la experiencia personal su principal motor creativo.

En esta nueva canción, la artista se sumerge en una etapa clave: la llegada a los 30 años. Narrada en primera persona, la propuesta funciona como un relato íntimo y honesto sobre los cambios, las dudas y los replanteos que atraviesan muchas mujeres en ese momento de sus vidas. Lejos de idealizar, Jaz construye una mirada sincera que combina vulnerabilidad, reflexión y madurez emocional.

Jaz Riera presenta "Tengo 30", una canción íntima que pone en palabras los cambios, dudas y emociones de una etapa clave

Desde lo musical, "Tengo 30" se apoya en una sensibilidad pop contemporánea, con una melodía envolvente y una interpretación vocal cargada de emoción que acompaña el tono confesional de la letra. Cada pasaje de la canción refleja ese contraste entre lo que queda atrás y lo que empieza a tomar forma, convirtiéndola en un espacio de identificación para toda una generación.

Con este lanzamiento, Jaz Riera reafirma su identidad dentro del nuevo pop argentino, apostando por canciones que priorizan la emoción y la narración personal. El resultado es una pieza sincera y emotiva que transforma una vivencia individual en un espejo colectivo, demostrando el poder de la música para atravesar y resignificar las emociones más profundas.

Jaz Riera se consolida así como una de las voces emergentes del pop alternativo local, con un proyecto que combina storytelling, sensibilidad e intensidad, donde lo autobiográfico y la ficción conviven para dar forma a relatos que invitan a conectar desde lo más íntimo.