Murió el cantante detrás de "Y.M.C.A.", el himno disco que marcó a generaciones

La música internacional está de luto. El cantante y compositor que inmortalizó "Y.M.C.A.", uno de los mayores himnos de la era disco, murió este lunes 30 de junio a los 74 años, según confirmó Village People a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La banda informó que el artista falleció tras atravesar una enfermedad breve pero agresiva y pidió respeto por la privacidad de su familia en este difícil momento.

Se trata de Victor Willis, voz principal y uno de los miembros fundadores de Village People, quien murió apenas un día antes de cumplir 75 años.

La voz de "Y.M.C.A." murió a los 74 años tras una breve enfermedad

El hombre que le dio voz a los grandes clásicos de Village People

Nacido en Texas y criado en San Francisco, Victor Willis inició su camino artístico en la iglesia bautista donde predicaba su padre. Más tarde estudió actuación y danza, lo que le permitió llegar a Broadway antes de convertirse en una estrella internacional.

Su gran oportunidad apareció cuando el productor francés Jacques Morali lo convocó para liderar un novedoso proyecto musical que mezclaba personajes icónicos, estética teatral y ritmos disco.

Fue el cantante principal y coautor de los mayores éxitos de Village People

Así nació Village People, grupo del que Willis no solo fue la voz principal, sino también uno de sus principales compositores.

Fue coautor de canciones que marcaron una época, como "Y.M.C.A.", "Macho Man", "In the Navy" y "Go West", éxitos que llevaron a la banda a conquistar las listas de popularidad en todo el mundo.

"Y.M.C.A.", una canción que hizo historia

Entre todos sus éxitos, "Y.M.C.A." trascendió el ámbito musical para convertirse en un verdadero fenómeno cultural.

La canción fue adoptada durante décadas en celebraciones deportivas, fiestas, bodas y karaokes, mientras que su popular coreografía pasó a formar parte de la cultura popular.

Su impacto quedó reflejado cuando fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y, posteriormente, ingresó al Salón de la Fama de los Grammy, consolidándose como una de las canciones más influyentes de la historia del pop.

Su salida, el regreso y la recuperación de sus derechos

Willis dejó Village People en 1980, aunque regresó de manera momentánea en 1983.

Años más tarde protagonizó una extensa disputa judicial por los derechos de autor de las canciones que había escrito junto al grupo. Tras recuperar parte del control de su catálogo, volvió oficialmente a integrar la formación en 2017 y retomó las giras internacionales.

En los últimos años, la banda realizó presentaciones en Europa, Asia y Estados Unidos, reafirmando la vigencia de un repertorio que sigue sonando casi cinco décadas después de su creación.

En sus últimos años volvió a la banda y defendió el legado de "Y.M.C.A."

Las polémicas alrededor de "Y.M.C.A."

Durante sus últimos años, Willis también fue protagonista de un intenso debate sobre el significado de "Y.M.C.A.".

En distintas publicaciones sostuvo que, al momento de escribir la canción, no pretendía crear un himno relacionado con la comunidad LGBTQ+, aunque aclaró que nunca le molestó que el tema fuera adoptado como un símbolo de celebración y diversidad.

Las declaraciones reavivaron una discusión que acompañó a la canción durante décadas y volvieron a colocar a Village People en el centro de la conversación pública.

Su vínculo con Donald Trump en los últimos años

En la etapa final de su carrera, Victor Willis también estuvo en el centro de la escena por la utilización de "Y.M.C.A." en los actos de campaña y eventos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ante las críticas que generó el uso de la canción, el cantante explicó públicamente que la banda no buscaba expresar un respaldo político y sostuvo que la música debía poder ser disfrutada por personas de cualquier ideología.

Donald Trump lo despidió con un mensaje en el que recordó el impacto del clásico en sus actos de campaña

Un legado que marcó la historia de la música disco

Con la muerte de Victor Willis, la música despide a una de las voces más emblemáticas de la era disco.

Su trabajo como cantante, compositor e intérprete convirtió a Village People en uno de los grupos más reconocidos del mundo y dejó canciones que continúan atravesando generaciones, manteniendo intacto su lugar dentro de la historia de la música popular.