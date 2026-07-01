Murió Víctor Willis, el "policía" de Village People

El universo de la música disco se encuentra de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Víctor Willis, el icónico "policía" del grupo Village People y voz principal del mismo, quien falleció a los 74 años.

En tanto, la información fue brindada por su esposa a través de las redes sociales oficiales del grupo, donde detalló que el músico falleció tras enfrentar una enfermedad breve pero agresiva.

Nacido en Texas el 1 de julio de 1951, el artista se convirtió en el cantante principal y coautor de los mayores éxitos de Village People, una banda que marcó la era disco y dejó huella en la cultura pop.

Su imagen vestido de policía se volvió un ícono de la época y de la comunidad LGBTQ+, aunque él mismo discutió el significado de sus canciones en más de una oportunidad.

Éxito de la década de los 70





Compuesta junto a los franceses Jacques Morali y Henri Belolo, "YMCA" se lanzó en 1978 y rápidamente se transformó en un himno de la comunidad gay.

Sin embargo, Willis insistió en varias ocasiones en que la canción no debía ser interpretada exclusivamente como tal. En 2024, incluso anunció que demandaría a quienes le atribuyeran ese significado.

Víctor Willis murió a causa de una corta pero grave enfermedad (Archivo).

La canción cobró una nueva dimensión cuando fue adoptada por Donald Trump en sus actos de campaña y celebraciones, con la aprobación del grupo.

Esta decisión generó polémica y críticas, ya que muchos consideraron que desvirtuaba el mensaje original de la canción, y a pesar de las diferencias, Willis defendió la postura de actuar tanto para demócratas como para republicanos y aclaró: "No somos un grupo político".

Épocas difíciles en su vida





Por otra parte, Willis atravesó momentos difíciles a lo largo de su carrera, ya que en 1980 dejó temporalmente Village People mientras luchaba contra la drogadicción, y en 2006 se declaró culpable de posesión de cocaína ante un tribunal de San Francisco.

En tanto, el vínculo con Trump también generó controversia dentro del grupo y entre sus seguidores. Aunque en un principio no estuvo de acuerdo con el uso de "YMCA" en la campaña republicana de 2020, más tarde aceptó la invitación para participar en la ceremonia de investidura del expresidente, lo que le valió una ola de críticas.

En redes sociales, Willis pidió dar una oportunidad a Trump y aseguró que, si el expresidente tomaba medidas contra los derechos LGBTQ+, Village People sería el primero en manifestarse en contra.



