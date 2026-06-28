Los hitos que convirtieron a Argentina en referente mundial de los derechos LGBT+: del matrimonio igualitario al DNI no binario

Cada 28 de junio el mundo conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT+, en recuerdo de los disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969, cuando la comunidad gay resistió una redada policial en un bar del barrio de Greenwich Village. Ese episodio marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBT+ a nivel global.

En Argentina, la fecha tiene un peso particular: en poco más de una década, el país acumuló una serie de conquistas legales que lo convirtieron en referente mundial en la materia.

2010: el matrimonio igualitario

El 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario. La sanción de la ley, que equiparó los derechos de las parejas del mismo sexo a los de las heterosexuales en todos los aspectos legales -incluyendo la adopción-, fue el resultado de años de lucha del movimiento LGBT+ y generó un amplio debate parlamentario que culminó con una sesión histórica en el Senado.

2012: la Ley de Identidad de Género

Dos años después, en mayo de 2012, Argentina volvió a marcar un hito mundial con la sanción de la Ley de Identidad de Género, considerada una de las más avanzadas del planeta. La norma permitió por primera vez el cambio de nombre y género en el documento nacional de identidad sin necesidad de cirugía, tratamiento hormonal ni diagnóstico psiquiátrico previo. Bastaba con la voluntad de la persona.

2021: el DNI no binario

En julio de 2021, el gobierno nacional habilitó la opción de una tercera categoría de género en el DNI: la letra X, para quienes no se identifican ni como masculino ni como femenino. Argentina fue uno de los primeros países del mundo en implementar esta medida a nivel nacional, consolidando su lugar de vanguardia en el reconocimiento de las identidades no binarias.

Estos tres hitos se suman a la unión civil aprobada en la Ciudad de Buenos Aires en 2002, que constituyó el primer reconocimiento legal de parejas del mismo sexo en el país y sentó las bases para las conquistas que vendrían.