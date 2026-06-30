Hallan muerto a un bebé de dos meses y sus padres quedaron detenidos por venta de drogas

Un bebé de dos meses murió y sus padres fueron detenidos, pero no por la situación del menor, sino por psoible comercialización de marihuana.

El menor, identificado como Horacio Tadeo La Giglia, de dos meses, fue encontrada sin vida con un sangrado en su boca, lo que motivó que sus padres intentarán hacerle reanimación para salvarlo.

La Policía intervino tras un llamado al 911 por una emergencia médica y el bebé fue llevado por el móvil EMI N°2 al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde finalmente se confirmó su muerte.

Efectivos de la UFI 2 de Ituzaingó, al inspeccionar la casa junto a personal de la Policía Científica y la DDI de Morón, encontraron marihuana, por un total de 924 gramos de cogollos y 2,2 kilos de hojas y plantas.

Se encontró marihuana, por un total de 924 gramos de cogollos, y 2,2 kilos de hojas y plantas.

Por su parte, secuestraron elementos de fraccionamiento, una balanza, bolsas ziploc y varios celulares, lo que llevó a sospechar que la marihuana se comercializaba.