Zoe Gotusso despedirá el 2026 con "Un Día de Verano" en el Teatro Coliseo

Zoe Gotusso ya tiene fecha para su último gran encuentro con el público porteño en 2026. La artista anunció "Un Día de Verano", un show especial que se realizará el 17 de diciembre en el Teatro Coliseo, donde despedirá el año con una propuesta renovada que reunirá canciones de toda su trayectoria.

Luego de protagonizar un exitoso ciclo de 18 funciones agotadas en el Teatro Margarita Xirgu con "Pequeños conciertos", la cantante redobla la apuesta con un espectáculo de mayor escala, pensado para celebrar el cierre de un año marcado por la consolidación de su presente artístico.

Zoe Gotusso despedirá el año con un show especial el 17 de diciembre en el Teatro Coliseo

El concierto ofrecerá un recorrido por las canciones de Detalles, su más reciente álbum de estudio, junto a clásicos que se convirtieron en favoritos del público, como "Ganas", "Desnuda", "María" y "Lara".

Fiel a su estilo, Zoe apostará por una experiencia cálida e inmersiva, donde la música y la puesta en escena dialogarán para crear una atmósfera íntima. El espectáculo contará con la dirección artística de Luciana Acuña, escenografía de Mariana Tirantte y dirección creativa de Tuchi Galán, un equipo que acompañará la construcción del universo visual del concierto.

Con una propuesta marcada por la sensibilidad y la sutileza, Zoe Gotusso se consolidó como una de las voces más destacadas de la escena argentina actual. Sus composiciones lograron conectar con una nueva generación de oyentes, convirtiéndose en parte del repertorio habitual de miles de seguidores.

"Un Día de Verano" promete ser mucho más que un concierto: será una celebración del recorrido artístico de Zoe y una oportunidad para cerrar el año junto a su público en una de las salas más emblemáticas de Buenos Aires.

Entradas: fechas de preventa y venta general

Las entradas para "Un Día de Verano" tendrán una etapa exclusiva de preventa para fans el 1 de julio. Luego, el 2 de julio se habilitará la preventa para clientes BBVA, mientras que la venta general comenzará el 3 de julio.

Los tickets podrán adquirirse a través de Ticketek, hasta agotar la capacidad del Teatro Coliseo, donde Zoe Gotusso despedirá el año con este esperado show el próximo 17 de diciembre.