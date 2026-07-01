Maria Becerra compartió su rutina para combatir un virus: "Cantante enfermucha..."

A pocos días de comenzar una nueva gira por España, Maria Becerra sorprendió a sus seguidores al contar que atraviesa un cuadro viral que afectó especialmente su garganta.

A través de varias historias en Instagram, la cantante mostró el proceso de recuperación que lleva adelante y abrió las puertas de su rutina de cuidados para intentar volver a cantar lo antes posible.

Con un tono espontáneo y cargado de humor, la artista explicó cómo vive estos días de reposo mientras espera recuperarse por completo antes del inicio de sus presentaciones.

El problema de salud que encendió las alarmas

La cantante contó que el virus le provocó un fuerte dolor de garganta y que incluso pasó gran parte del día sin poder hablar.

"No puedo creer que estoy pudiendo hablar. Creo que por eso estoy haciendo historias tan emocionada", expresó al comenzar uno de los videos.

Además, explicó que el profesional que la atiende le comentó que se trata de un virus que "anda dando vueltas por todos lados" y que suele extenderse durante varios días, motivo por el que decidió hacer reposo para acelerar la recuperación.

El completo kit que utiliza para aliviar los síntomas

Durante la grabación, María Becerra fue mostrando cada uno de los elementos que forman parte de su rutina para atravesar este momento.

Uno de los primeros recursos que enseñó fue un inhalador con parches de eucalipto, utilizado para ayudar a humidificar las vías respiratorias y disminuir la congestión.

"Me lo echo en la ropa y lo voy oliendo todo el día", explicó mientras lo mostraba frente a cámara.

También reveló que incorpora un jarabe de venta libre comprado en Estados Unidos, conocido entre algunos artistas por ayudar al cuidado de la voz.

"Tiene propóleo, tiene un montón de cosas sobrenaturales", comentó entre risas, aunque prefirió mantener en reserva la marca del producto.

Infusiones, miel y otros aliados para cuidar la garganta

Además de esos productos, la cantante mostró varios ingredientes naturales que forman parte de su rutina diaria.

Entre ellos se encuentran:

Cúrcuma activada con pimienta, que incorpora al té.

Infusiones con limón y jengibre.

Miel para aliviar la garganta.

Mucha agua para mantenerse hidratada.

Caramelos de propóleo, jengibre y miel.





La artista también dejó en claro que todos estos cuidados complementan el tratamiento indicado por su médico.

"La medicación que me indicó el doctor", resumió al hablar sobre los fármacos que está tomando, sin brindar mayores detalles.

La ansiedad por recuperarse antes de la gira

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se mostró utilizando el vaporizador vocal, un dispositivo muy utilizado por quienes trabajan con la voz y buscan mantener hidratadas las cuerdas vocales.

Mientras realizaba el tratamiento, expresó con humor la preocupación que siente por la cercanía de los shows.

"Todo lo que es ser una cantante enfermucha que se va de gira en una semana. Dios, te pido", dijo.

Las imágenes reflejaron la presión que implica cumplir con una agenda artística internacional mientras se atraviesa un problema de salud.

El apoyo de J Rei en plena recuperación

En medio de este proceso, J Rei también tuvo un rol importante. Según contó la propia cantante, el músico decidió preparar un verdadero kit de emergencia para que no le falte nada durante estos días.

"Juli comprando el doble de todo para tener en su mochila por si necesito y no tengo encima", escribió María mientras mostraba las bolsas con caramelos de propóleo y otros productos.

La preocupación del cantante por estar preparado ante cualquier imprevisto no es nueva. El año pasado, durante su participación en Tapados de Laburo (Olga), reveló que siempre lleva consigo un kit de supervivencia con botiquín, un torniquete y luces de emergencia tipo glow sticks.

Según explicó en aquella oportunidad, decidió armar ese equipo después de la delicada situación que vivió junto a María Becerra cuando la cantante sufrió una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico, una experiencia que lo impulsó a estar preparado para actuar rápidamente ante cualquier emergencia.

Una recuperación con la mirada puesta en el inicio de la gira

Las publicaciones generaron una rápida reacción entre sus seguidores, que inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos para que pueda recuperarse a tiempo.

Mientras continúa con reposo, hidratación y los cuidados recomendados por los profesionales, Maria Becerra mantiene el optimismo de llegar en condiciones al inicio de su gira por España.

La cantante eligió mostrar este momento con total naturalidad, combinando sinceridad y humor, una actitud que volvió a generar identificación entre sus fanáticos, quienes esperan verla nuevamente sobre el escenario en los próximos días.



