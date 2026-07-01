La Pleyer presenta una nueva versión de "Besándote", el clásico de Los Auténticos Decadentes

La Pleyer lanzó su nueva versión de "Besándote", una de las canciones más emblemáticas de Los Auténticos Decadentes, llevándola al universo de la cumbia con una producción moderna, bailable y cargada de emoción.

La banda apuesta por una reinterpretación que mantiene la esencia del tema original, pero incorpora su sello musical para acercarlo a nuevas generaciones y a los amantes de la música tropical.

Un reencuentro que une la historia de la banda

Uno de los grandes atractivos del lanzamiento es la participación del primer cantante fundador de La Pleyer, quien regresó a la Argentina durante una visita y fue invitado especialmente a formar parte de esta grabación.

Su voz se une a la del actual cantante del grupo, dando lugar a una colaboración que simboliza el encuentro entre dos etapas de la historia de la banda.

Esta participación especial aporta un valor emocional a la canción y refleja el camino recorrido por La Pleyer desde sus comienzos hasta la actualidad.

Una producción con identidad propia

La nueva versión de "Besándote" conserva el espíritu de la obra original, pero lo adapta al estilo característico de La Pleyer, con arreglos actuales y una producción que invita al baile.

El resultado es una canción que combina la nostalgia de un clásico de la música argentina con la energía y el ritmo de la cumbia cordobesa, ofreciendo una propuesta fresca sin perder la esencia que convirtió al tema en un éxito.

Un videoclip con una emotiva historia de amor

El lanzamiento está acompañado por un videoclip que alterna escenas de la banda interpretando la canción con una historia romántica protagonizada por una pareja de adultos mayores.

A lo largo del video, ambos personajes comparten distintos momentos cotidianos que reflejan el paso del tiempo y la fortaleza de un vínculo construido durante años.

El cierre de la historia llega con un gesto tan simple como significativo: el hombre le entrega una rosa a la mujer, una escena que transmite el mensaje central de la producción.

La propuesta busca destacar que el amor, los detalles y las demostraciones de cariño no tienen edad, convirtiendo al videoclip en un complemento perfecto para el espíritu de la canción.

Un clásico que vuelve a sonar con ritmo de cumbia

Con esta reversión, La Pleyer continúa apostando por renovar grandes canciones del repertorio popular argentino desde una mirada propia.

La producción combina un sonido actual, una interpretación con identidad y un homenaje a uno de los temas más queridos de Los Auténticos Decadentes, logrando un equilibrio entre tradición e innovación.

Además, el sencillo se presenta como una propuesta ideal para playlists dedicadas a la música tropical y la cumbia, gracias a su energía, su producción contemporánea y una historia audiovisual que conecta con públicos de todas las edades.

Una nueva etapa para seguir conquistando al público

Con este nuevo lanzamiento, la banda cordobesa reafirma su identidad dentro de la escena de la cumbia y demuestra que los grandes clásicos siempre pueden encontrar nuevas formas de emocionar.

El lanzamiento no solo celebra una canción que marcó a varias generaciones, sino que también pone en valor la historia de la propia banda a través del encuentro entre dos de sus voces más representativas, consolidando una propuesta que combina emoción, ritmo y un profundo respeto por la música popular argentina.