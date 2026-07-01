Vida Pura presenta "No te amarres", una impactante Live Session junto a Nonpalidece

La banda argentina Vida Pura presentó "No te amarres", una Live Session realizada junto a Nonpalidece, una de las agrupaciones más representativas del reggae en Latinoamérica.

La colaboración marca el inicio de "Flores de Asfalto", un proyecto conceptual que reunirá a importantes figuras de la música de la región en una serie de lanzamientos que buscan ampliar el universo artístico del grupo.

La participación de Nonpalidece le aporta una nueva dimensión a la canción

Uno de los grandes atractivos del lanzamiento es la presencia de Néstor Ramljak, histórico líder de Nonpalidece, cuya interpretación suma una impronta espiritual y una energía que potencia el mensaje de la canción.

La participación del cantante dialoga de manera natural con el sonido moderno de Vida Pura y genera un encuentro entre distintas generaciones del reggae contemporáneo, consolidando una colaboración que une experiencia, frescura y una misma identidad musical.

"Flores de Asfalto", un proyecto que reunirá grandes nombres de la música latinoamericana

La Live Session de "No te amarres" representa el primer capítulo de "Flores de Asfalto", una propuesta que busca convertirse en un espacio de encuentro entre artistas de diferentes géneros, trayectorias y estilos.

El proyecto ya confirmó la participación de importantes músicos de la escena latinoamericana, entre ellos:

Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar.

Nonpalidece.

Héctor Mario, de Puerto Rico.

Sergio Torres.

Matías Gómez.

Alejandro Abbattista.

Ficha Suelta.

Suma Paciencia, de Concepción del Uruguay.





La iniciativa tiene como objetivo construir un recorrido musical donde confluyan distintas miradas artísticas, fortaleciendo el perfil expansivo y emocional que caracteriza a Vida Pura.

Un camino marcado por las colaboraciones

Durante 2025 y 2026, la banda continuó ampliando su propuesta artística con diferentes lanzamientos junto a destacados músicos de la región.

Uno de los trabajos que más repercusión obtuvo fue la reinterpretación de "Nostalgias", el histórico tango argentino llevado al reggae junto a Emiliano Brancciari, vocalista de No Te Va Gustar.

La versión logró unir dos géneros profundamente vinculados con la cultura rioplatense y se convirtió en uno de los cruces musicales más originales de los últimos tiempos.

Posteriormente llegó "Colores y Brillantes", un sencillo grabado junto al artista puertorriqueño Héctor Mario, una canción con un mensaje de superación personal y una fuerte carga de optimismo.

Una banda que sigue consolidando su identidad

Originaria de Buenos Aires, Vida Pura se posicionó como una de las propuestas más interesantes de la nueva generación del reggae argentino.

Liderada por el compositor y productor Lucas Benedetto, la banda combina las raíces del reggae con influencias del R&B y el soul, construyendo un sonido versátil, orgánico y contemporáneo.

Su propuesta se distingue por una búsqueda constante de nuevas sonoridades sin perder la esencia del género, apoyada por una formación integrada por músicos con amplia experiencia dentro de la escena local.

Un presente en crecimiento y una proyección internacional

A lo largo de su recorrido, Vida Pura compartió escenario con artistas de gran relevancia tanto en Argentina como en otros países.

Entre ellos se destacan Nonpalidece, Alborosie, Gondwana, Dancing Mood, Suma Paciencia, Ficha Suelta, Ika & Reggae Versions y La Bomba del Ghetto.

Con el lanzamiento de "No te amarres" y el inicio de "Flores de Asfalto", la banda abre una nueva etapa en su carrera, apostando a colaboraciones de alto nivel y a una propuesta que busca tender puentes entre generaciones, géneros y culturas musicales de toda Latinoamérica.



