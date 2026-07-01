Caras Extrañas presenta la versión en vivo de "Así es el Rock and Roll" y sigue de gira por el país

Caras Extrañas continúa compartiendo material de su primer disco en vivo con el lanzamiento de "Así es el Rock and Roll", una nueva versión registrada durante el show que la banda ofreció en el Luna Park en 2024.

La canción, compuesta por Junior Lescano en su primera etapa con La 25, se convirtió con el paso de los años en uno de los momentos más celebrados de cada concierto. Ahora regresa con una nueva interpretación que captura la energía y la conexión con el público en una de las noches más importantes de la historia del grupo.

Caras Extrañas llegará a C Art Media el próximo 18 de agosto como parte de su gira nacional

El tema integra Luna Park Vivo, el álbum en vivo que reúne 19 canciones registradas durante aquel concierto y que además incluye como bonus track "Uno +", una canción inédita grabada en estudio. El material comenzó a venderse por primera vez durante la presentación que Caras Extrañas realizó el 16 de mayo de 2026 en el Microestadio de Ferro, donde la banda presentó oficialmente el disco ante miles de fanáticos.

Actualmente, la banda continúa recorriendo el país con un espectáculo que combina las canciones de 12 Pócimas, los clásicos de La 25 y ahora también el material de Luna Park Vivo.

Las próximas presentaciones serán el 3 de julio en Tribus (Santa Fe), el 4 de julio en Club Paraguay (Córdoba) y el 18 de agosto en C Art Media (Ciudad de Buenos Aires), donde Caras Extrañas seguirá llevando su potente propuesta de rock a distintos escenarios del país.