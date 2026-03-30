Caras Extrañas presenta "Uno +", una canción con mirada social y anuncia su gran show en Ferro

Caras Extrañas lanza "Uno +", su nueva canción incluida en el disco "Luna Park Vivo", donde la banda vuelve a reafirmar su costado más comprometido. Con una fuerte carga social, el tema busca visibilizar la realidad de miles de niños en todo el país que crecen en contextos de abandono, desigualdad y falta de oportunidades.

La canción cuenta con la participación de un coro de niños del Colegio Sidney, junto a chicos invitados, sumando una dimensión emocional que potencia el mensaje. A través de la música, la banda propone algo claro: ser una voz para quienes no la tienen.

Caras Extrañas lanza "Uno +", una canción con fuerte mensaje social

"Uno +" forma parte de "Luna Park Vivo", el primer disco en vivo del grupo, grabado durante su show en el Estadio Luna Park. El álbum incluye 19 canciones de aquel concierto y suma este tema como bonus track inédito registrado en estudio.

El próximo 16 de mayo, Caras Extrañas dará un paso clave en su carrera con su primera gran presentación en Buenos Aires en el Microestadio de Ferro. El show será también la presentación oficial de este material en vivo, que además tendrá su primera edición física disponible esa misma noche. Las entradas estarán disponibles a través de Passline.

Formada en 2021, Caras Extrañas es el proyecto liderado por Junior Lescano, histórica voz de La 25. Desde sus inicios, la banda construyó una identidad propia que combina la esencia del rock barrial con una impronta actual y una conexión directa con el público.

Tras el lanzamiento de su disco debut "12 Pócimas" y un recorrido que incluyó shows con entradas agotadas, giras nacionales e internacionales y un consagratorio paso por el Luna Park, Caras Extrañas se posiciona hoy como una de las propuestas más sólidas del rock argentino.

Con "Uno +" como bandera y un presente en constante crecimiento, la banda reafirma su camino: canciones con mensaje, potencia en vivo y una relación genuina con su gente.