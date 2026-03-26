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Massacre se presenta en C Art Media con un show cargado de clásicos y nueva etapa

La banda liderada por Walas se presentará el 8 de mayo con un show cargado de clásicos, potencia y la impronta psicodélica que define su universo sonoro.

Cecilia Andrea Bello

Luego de su reciente paso por Lollapalooza, Massacre confirmó un nuevo show en Buenos Aires. La cita será el próximo viernes 8 de mayo en el C Art Media, donde la banda promete un encuentro intenso, atravesado por la energía que la caracteriza y un recorrido por las canciones más emblemáticas de su carrera.

Con Walas al frente, el grupo desplegará una performance que combina potencia, actitud y momentos de climas psicodélicos, en una propuesta que mantiene su identidad intacta a lo largo de los años.

Massacre se presenta en C Art Media con un show cargado de clásicos y nueva etapa

El anuncio llega en un gran momento para la banda. Durante 2025, Massacre fue reconocida con dos Premios Gardel -incluyendo "Mejor Álbum de Rock" por Nueve- y consolidó una fuerte presencia mediática, en parte impulsada por la participación de Walas en MasterChef Celebrity Argentina.

Este 2026 los encuentra nuevamente en movimiento, con presentaciones en festivales y escenarios clave, reafirmando su lugar como una de las bandas más influyentes del rock alternativo argentino.

Las entradas para el show del 8 de mayo ya se encuentran disponibles a través de Passline. Una nueva oportunidad para sumergirse en el universo Massacre y vivir una noche de rock intensa y sin concesiones.

 

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