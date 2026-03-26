Massacre se presenta en C Art Media con un show cargado de clásicos y nueva etapa

Luego de su reciente paso por Lollapalooza, Massacre confirmó un nuevo show en Buenos Aires. La cita será el próximo viernes 8 de mayo en el C Art Media, donde la banda promete un encuentro intenso, atravesado por la energía que la caracteriza y un recorrido por las canciones más emblemáticas de su carrera.

Con Walas al frente, el grupo desplegará una performance que combina potencia, actitud y momentos de climas psicodélicos, en una propuesta que mantiene su identidad intacta a lo largo de los años.

El anuncio llega en un gran momento para la banda. Durante 2025, Massacre fue reconocida con dos Premios Gardel -incluyendo "Mejor Álbum de Rock" por Nueve- y consolidó una fuerte presencia mediática, en parte impulsada por la participación de Walas en MasterChef Celebrity Argentina.

Este 2026 los encuentra nuevamente en movimiento, con presentaciones en festivales y escenarios clave, reafirmando su lugar como una de las bandas más influyentes del rock alternativo argentino.

Las entradas para el show del 8 de mayo ya se encuentran disponibles a través de Passline. Una nueva oportunidad para sumergirse en el universo Massacre y vivir una noche de rock intensa y sin concesiones.