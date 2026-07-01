Sebastián Mendoza celebrará sus 25 años con "Tour Legado" en el Estadio Malvinas Argentinas: cuándo y dónde comprar las entradas

Sebastián Mendoza se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su trayectoria. A pocos meses de cumplir 25 años de carrera ininterrumpida, el cantante anunció "Tour Legado", un espectáculo con el que celebrará su historia musical el próximo 14 de noviembre en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas.

El anuncio llega acompañado de otra noticia trascendental para el artista: la firma de un contrato exclusivo con Universal Music Argentina, sello con el que comenzará una nueva etapa creativa mientras trabaja en su próximo álbum de estudio.

Sebastián Mendoza celebrará sus 25 años de carrera con un show en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas

Desde sus inicios acompañando a su padre en la música, pasando por su exitoso paso como líder del recordado Grupo Malagata, hasta consolidarse como una de las voces más importantes de la cumbia norteña, Mendoza construyó una carrera marcada por la constancia y la conexión con su público.

En estos 25 años editó 14 discos, realizó más de 15 funciones en el Teatro Gran Rex, agotó múltiples presentaciones en el Teatro Ópera y llenó en dos oportunidades los estadios Luna Park y Obras, consolidándose como uno de los artistas más convocantes del género.

El referente de la cumbia norteña anunció "Tour Legado", el concierto más importante de su año

Su presente también se refleja en el éxito de "Te Soltaré", una de sus baladas más recientes, que ya supera las 21 millones de reproducciones en YouTube. A eso se suma la gran repercusión de "Me Enamoré de Ti", la versión en ritmo de cumbia que grabó junto a Luciano Pereyra.

La reciente colaboración con Luciano Pereyra en "Me Enamoré de Ti" se convirtió en uno de los grandes éxitos

Mientras prepara el lanzamiento de un nuevo material discográfico que combinará baladas, cumbia norteña y nuevas propuestas musicales, Sebastián Mendoza proyecta un cierre de año a la altura de su historia con un concierto que promete recorrer los grandes éxitos de su repertorio y celebrar junto a su público un cuarto de siglo sobre los escenarios.

Las entradas para el show del 14 de noviembre saldrán a la venta el lunes 6 de julio

Entradas: cuándo y dónde comprar los tickets para "Tour Legado"

Las entradas para el show del 14 de noviembre en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas estarán disponibles desde el lunes 6 de julio.

Los tickets podrán adquirirse de manera online a través de Eden Entradas, donde los fanáticos podrán asegurar su lugar para una noche que repasará los grandes clásicos de Sebastián Mendoza y celebrará sus 25 años de trayectoria con un espectáculo especialmente preparado para la ocasión.