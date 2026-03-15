Luciano Pereyra brilló en el Movistar Arena con invitados de lujo: Vanesa Martín, Sebastián Mendoza, Euge Quevedo y más

El cantante Luciano Pereyra se presentó anoche en el Movistar Arena Buenos Aires, completando sus siete presentaciones en el estadio del barrio porteño de Villa Crespo ante un recinto colmado. Durante dos horas de show, el artista oriundo de Luján recorrió sus grandes éxitos y también presentó algunas de sus canciones más recientes, como "22 de marzo" y "Te sigo amando", tema que da nombre a su tour y a su próximo álbum, que verá la luz este año.

La noche estuvo marcada por la presencia de destacados invitados. La cantante española Vanesa Martín se sumó al escenario para interpretar junto a Luciano "Enséñame a vivir sin ti", uno de los clásicos del argentino, y "No te pude retener", del repertorio de la artista malagueña, en un momento cargado de emoción.

Otro de los invitados fue Sebastián Mendoza, con quien Pereyra cantó la versión cumbia de "Me enamoré de ti", colaboración que forma parte de la serie "Ahora las bailamos". Tras interpretar el tema, Mendoza agradeció públicamente a Luciano por darle visibilidad a los referentes de la movida tropical sin fijarse en los números de las plataformas ni en la cantidad de seguidores.

El cuarteto también tuvo su momento con la participación de Euge Quevedo, referente del género. Junto a Pereyra interpretaron "Seré" en versión cuarteto y "Zamba para olvidar", generando uno de los pasajes más festivos de la noche.

La lista de invitados se completó con Emanero, quien compartió escenario con el cantante para interpretar "Ahora resulta" y "La peligrosa", dos de las colaboraciones que conquistaron al público en los últimos meses.

Luciano Pereyra y Emanero interpretaron juntos "Ahora resulta" y "La peligrosa"

Estos shows forman parte del Tour Te Sigo Amando, que llevará a Luciano Pereyra por distintos puntos de Argentina, Latinoamérica y España. En el país, la gira continuará entre abril y mayo con presentaciones en ciudades como Salta, Tucumán, Río Cuarto, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Rosa, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Tandil y Junín.

Con una carrera consolidada y una conexión única con su público, Luciano Pereyra continúa demostrando su capacidad para reinventarse sin perder la esencia romántica que lo convirtió en uno de los artistas más queridos de la música argentina.