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Lanzamiento

Juanes estrenó el visualizer de "Vuelve", su emotiva colaboración con Mon Laferte

El lanzamiento forma parte de la celebración visual de JuanesTeban, el más reciente álbum del artista colombiano. Además, sorprendió al compartir escenario con Carín León para interpretar por primera vez en vivo "Carranga" en Miami.

Cecilia Andrea Bello
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Juanes continúa expandiendo el universo de JuanesTeban, su más reciente trabajo discográfico, con el estreno del visualizer de "Vuelve", la emotiva canción que comparte junto a Mon Laferte.

La pieza audiovisual acompaña a una de las colaboraciones más celebradas del álbum y pone imágenes a una canción que aborda el anhelo por reencontrarse con un amor que dejó una huella imborrable. Con una interpretación cargada de sensibilidad, ambos artistas dan vida a una historia atravesada por la nostalgia y los recuerdos.

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 "Vuelve" suma un nuevo capítulo visual dentro del universo de JuanesTeban 

Este nuevo trabajo también refleja una etapa artística marcada por las colaboraciones. Además de Mon Laferte, el álbum reúne participaciones de Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Rawayana y Vivir Quintana, consolidando una nueva faceta creativa del músico colombiano.

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A este presente se suman las colaboraciones que Juanes presentó durante los últimos meses junto a Fonseca en "Antes Que El Tiempo Se Vaya", Los Mirlos en "De Jueves a Jueves", Manuel Carrasco en "Gente Corriente" y Carín León en "Carranga".

Precisamente esta última canción protagonizó uno de los momentos más comentados de su reciente presentación en el Nu Stadium de Inter Miami, donde ambos artistas interpretaron "Carranga" por primera vez en vivo ante un recinto con entradas agotadas, fusionando los sonidos tradicionales de la región andina colombiana con la música mexicana y reafirmando la versatilidad musical que caracteriza esta nueva etapa de Juanes.

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