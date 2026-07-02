Cambia la tarifa social de la SUBE: el descuento seguirá siendo del 55%, pero con un nuevo cálculo

El Gobierno nacional oficializó un nuevo mecanismo para calcular el beneficio de la tarifa social del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, mantiene el descuento del 55% para los usuarios alcanzados por el atributo social, aunque establece un nuevo criterio para determinar el monto del beneficio.

La resolución, que entró en vigencia el 1 de julio, dispone que los beneficiarios continuarán abonando un pasaje con un descuento del 55%, siempre que cuenten con la tarjeta SUBE personalizada con el atributo social o el grupo de afinidad correspondiente. Sin embargo, el reconocimiento del beneficio tendrá como límite el monto que resulte de aplicar ese porcentaje sobre una tarifa de referencia definida por el Estado nacional.

Para establecer esa tarifa de referencia, la Secretaría de Transporte determinó que se tomarán los cuadros tarifarios vigentes al 30 de junio de 2026 en cada jurisdicción, siempre que hayan sido informados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a Nación Servicios S.A. En el caso de los servicios ferroviarios y de colectivos de jurisdicción nacional, se utilizarán las tarifas aprobadas mediante la Resolución 27/2026.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca otorgar mayor previsibilidad al financiamiento del beneficio, ya que las constantes actualizaciones tarifarias dispuestas por provincias y municipios generaban variaciones automáticas en el monto de la tarifa social y dificultaban la planificación de los recursos destinados a ese régimen.

La normativa también aclara que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios seguirán teniendo la potestad de fijar sus propios cuadros tarifarios y podrán mantener o implementar beneficios superiores a los previstos por el régimen nacional, si así lo consideran.

Además, la Secretaría de Transporte instruyó a Nación Servicios S.A. para que adecue los sistemas tecnológicos de la SUBE con el fin de implementar el nuevo mecanismo de cálculo. Hasta que esas modificaciones estén finalizadas, se aplicará un esquema transitorio compatible con la infraestructura actual.

Aumentan colectivos, trenes y subtes

La resolución comenzó a regir en simultáneo con un nuevo incremento en las tarifas del transporte público. Desde el 1 de julio, los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el subte y los peajes porteños registran un aumento del 4,1%, mientras que los trenes también aplican una nueva actualización dentro del esquema de incrementos dispuesto por la Secretaría de Transporte.

Las subas responden al mecanismo de actualización automática que combina la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente al último período (2,1%) más un adicional del 2% para los servicios administrados por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.