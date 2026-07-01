José Luis Chilavert rompió el silencio tras la clasificación histórica de Paraguay en el Mundial 2026
José Luis Chilavert, que días atrás había defenestrado a Gustavo Alfaro y a Orlando Gill, salió a hablar luego del histórico triunfo ante Alemania en el Mundial 2026.
José Luis Chilavert sigue siendo implacable con Paraguay en este Mundial 2026, y sus blancos más recientes habían sido el entrenador Gustavo Alfaro y el arquero Orlando Gill.
Ahora, el ex guardameta rompió el silencio y habló del histórico triunfo ante Alemania.
Lo hizo en respuesta a un tuit de la actriz paraguaya Larissa Riquelme, quien le lanzó una indirecta: "Qué curiosa es la memoria de algunos... Hace unos días bajaban la caña a la selección y al técnico. Hoy son los primeros en festejar la clasificación. Así es el fútbol: los resultados cambian partidos, pero no deberían cambiar la coherencia".
La respuesta de Chila no se hizo esperar y, sin ningún tapujo, escribió una frase polémica: "Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido".
A su vez, destacó la clave del triunfo: "Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo".