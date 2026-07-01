Edinson Cavani rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca

Se terminó el ciclo de Edinson Cavani en Boca. Tras tres temporadas en el club, el uruguayo firmó la rescisión anticipada de su contrato y de esta manera oficialmente dejó de pertenecer al Xeneize.

Luego de un año en el que tan solo pudo jugar dos partidos a causa de un problema en la espalda, el uruguayo había decidido operarse para regresar en este semestre.

Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena le comunicó que no lo iba a tener en cuenta.

Ante esta situación, tanto la dirigencia como el delantero tomaron la determinación de que lo mejor era la rescisión de contrato, que se firmó en la tarde de este miércoles.

De esta manera, Cavani se convirtió en jugador libre y deberá determinar cómo seguir su carrera de cara a la segunda parte del año, debido a que su intención es la de continuar jugando un tiempo más.