Exequiel Zeballos fue relegado en Boca: no renovará y tampoco tiene ofertas

Polémica. El Changuito Zeballos tuvo una conversación con Rodolfo Arruabarrena en la que dejó clara su postura: quiere salir de Boca en este mercado de pases.

Por ese motivo, el entrenador lo relegó de la pretemporada que el Xeneize lleva adelante en Ezeiza. El problema es que la oferta de Europa que esperaba todavía no llegó, y tampoco contestó la propuesta de renovación que tiene sobre la mesa.

Su representante había avisado a la dirigencia que llegaría una oferta desde Napoli, pero ninguna propuesta formal apareció.

Desde Italia también se mencionó a Fiorentina como interesada, aunque tampoco hubo sondeo un concreto.

Desde Boca son claros: si el jugador quiere renovar, la oferta está disponible y puede firmarla. Pero si no llega ninguna propuesta del exterior y el Changuito tampoco acepta extender su vínculo, no será tenido en cuenta.